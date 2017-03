Bouwen is een synoniem voor EPC-hacken

Auteur: Maciej Cichocki

Recent stond ik op de Bouwbeurs met twee prototypes. Een stresstest dacht ik. Niets ervan. De meest gestelde vraag was: ‘Wat is de invloed op de EPC-waarde?’. Terwijl ik het over comfort voor de gebruiker had, bleven de bouwers op zoek naar een truc die anderen niet kennen.

In een reeks blogs geven Duurzaam Gebouwd-experts hun visie op het thema Duurzame Energie, om dit onder de aandacht te brengen bij de aanstaande kabinetsformatie. Tot 15 maart gaan de experts in op de status quo rondom dit onderwerp en geven ze advies aan de nieuwe kabinetsleden.

De bouw is energieneutraler geworden maar vooral beter in het EPC-hacken. Dit doet me denken aan een fenomeen in de wetenschap, beter bekend als P-hacking. We leven nog steeds mentaal op een platte aarde. We willen de oude manieren van denken en doen niet loslaten. Zal Artificial Intelligence (AI), de ‘Columbus’ van ons tijdperk zijn?

BENG BENG, Lucky Dutch!



Steeds nieuwe termen moeten op ludieke wijze de gewone bewoner bij het nieuwe bouwen betrekken. Van ZEN, NOM naar Beng. Allemaal termen die leuk en logisch klinken, maar voor de gemiddelde huiseigenaar of huurder onoverzichtelijk zijn. Vergeet dus wondermiddeltjes, certificaten en parameters, verkoop geen U- en RC-waardes. Zoek naar comfort en verleid de bewoner. Comfort is een gevoel dat door meerdere factoren bepaald wordt. Maar die factoren mag je niet separaat als doel zien. Pak je bijvoorbeeld alleen de luchtkwaliteit in een huis aan, dan bouwt een aannemer een woning met een luchtfilteringssysteem. Wil je een EPC 0,4 woning, dan plakt de aannemer een paar PV-panelen op je dak.

Het verlangen naar comfort

Om op lange termijn comfortabel te leven, hebben we vooral een schone buitenlucht en een voorspelbaar gematigd klimaat nodig. Dit doel is door bouwend Nederland simpel vertaald naar de EPC-formule, maar dit is te kort door de bocht. Door deze denkwijze zullen gebouwen die met de huidige normen gebouwd worden, in 2021 niet meer dan opvangtenten zijn. Het optimaal gebruik van materialen doen we niet om kosten te besparen, maar om meerwaarde te creëren. Energiebesparen doen we niet om kosten te reduceren, maar om winsten te maximaliseren en om het gezamenlijke comfort in de toekomst te bepalen.

Laat AI de beste gebouwindeling, oriëntatie en systeemkeuze mee ontwerpen. Laat AI niet alleen de clashes in het ontwerp van een gebouw, maar ook in de normering en regelgeving eruit halen. Optimaliseer niet op kosten en EPC maar op comfort en milieubelasting.

Hoe je ook staat in gesprek binnen je politieke keuze, vergeet niet dat de aarde een gesloten ecosysteem is en dat we allemaal veel met elkaar gemeen hebben. Zoek naar de juiste dialoog. Zie ook het verhaal van Robb Willer: How to have better political conversations

Wil je meer weten over de 17 Wereldoelen? Bezoek dan de website.