Einde leveranciersmodel!

Groot- en kleinverbruikers krijgen in 2018 de mogelijkheid om met meer dan 1 elektriciteitsleverancier tegelijk een contract te sluiten. Dat blijkt uit een gepubliceerd ontwerpcodebesluit, dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) 28 februari 2017 heeft gepubliceerd.

Sinds de invoering van het nieuwe marktmodel is het sinds augustus 2013 niet meer mogelijk om meerdere leveranciers per aansluiting te contracteren. Voor die tijd was deze mogelijkheid aan de markt overgelaten. Dat dit leveranciersmodel nu al weer wordt gewijzigd, is opmerkelijk maar ook een belangrijke stap in het kader van de energietransitie. De ACM is bevoegd regelgeving vast te stellen voor de elektriciteitsmarkt. Deze regelgeving is vastgelegd in zogeheten codes. De ontwerpcode ‘meerdere leveranciers op één aansluiting’ heeft ten doel om enkele bestaande codes te wijzigen, opdat meerdere leveranciers per aansluiting gecontracteerd kunnen worden.

Introductie allocatiepunt

De kern van het voorstel is de introductie van het begrip allocatiepunt. De netbeheerder kent aan iedere elektriciteitsaansluiting een zogeheten ‘primair allocatiepunt’ toe. Dit is een virtueel punt ter plaatse van het overdrachtspunt van een aansluiting waar de energie-uitwisseling tussen een installatie en het net administratief aan een marktpartij wordt toegewezen, alsof de meting op het overdrachtspunt van de aansluiting heeft plaatsgevonden.

Het elektriciteitsverbruik en de elektriciteitsproductie hoeven niet meer bij dezelfde leverancier gecontracteerd te worden' Michel Chatelin, advocaat Eversheds & Sutherland

Op grond van dit voorstel kan een aangeslotene de netbeheerder verzoeken om naast een ‘primair allocatiepunt’ een ‘secundair allocatiepunt’ aan te maken. Voor dit secundaire punt moet een aparte (comptabele) meetinrichting geïnstalleerd worden. De netbeheerder registreert de secundaire allocatiepunten op een vergelijkbare wijze als primaire allocatiepunten. De kenmerken van de secundaire allocatiepunten kunnen echter verschillen van de kenmerken van de primaire allocatiepunten. ACM noemt als voorbeelden de Europese artikelnummering (altijd verschillend), de actieve leverancier en de leveringsrichting.

Eén meetverantwoordelijke partij voor alle punten

Door dit voorstel wordt het mogelijk gemaakt om een groot aantal processen dat voorheen enkel voor aansluitingen was vastgelegd, nu ook toe te passen op allocatiepunten. Deze processen zijn uitgewerkt in het ACM-ontwerpbesluit. In het ingediende voorstel wordt verder bepaald dat slechts één meetverantwoordelijke partij wordt aangewezen voor alle allocatiepunten bij dezelfde grootverbruikaansluiting.

Contract met meerdere elektriciteitsleveranciers

Het voorstel stelt zowel groot- als kleinverbruikers in staat om met meerdere elektriciteitsleveranciers te contracteren. Afnemers kunnen vervolgens handig inspelen op deze flexibiliteit. Een afnemer kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de ene leverancier te contracteren voor de laadpaal van de elektrische auto en een andere leverancier voor de rest van de stroom. Ook is het voorstel interessant voor afnemers die zelf energie opwekken. Op grond van dit voorstel hoeven het elektriciteitsverbruik en de elektriciteitsproductie niet meer bij dezelfde leverancier gecontracteerd te worden. In plaats van concurrentie óm de aansluiting ontstaat ook concurrentie óp de aansluiting. Deze nieuwe keuzemogelijkheid zal een stimulans zijn voor de energietransitie in Nederland.

Bron: ACM Ontwerpcodebesluit meerdere leveranciers op een aansluiting, kenmerk: ACM/DE/2017/201229.

Auteur Michel Chatelin werkt als advocaat/partner voor Eversheds Sutherland.