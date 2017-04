De week van… Mariëlle Wieman

Auteur: Tom de Hoog

Als geboren netwerker is NeVaP-directeur Mariëlle Wieman week-in-week-uit op pad om de verbinding te leggen met partijen in de sector. En, om projecten van de grond te krijgen op het snijvlak van innovatie en duurzame vastgoedexploitatie.

Maandag

Mariëlle besteedde een groot deel van haar weekend aan het selecteren van haar 30 voorkeurskandidaten voor de prestigieuze ABN AMRO Duurzame 50 als lid van de jury. Van liefst 236 genomineerden bekeek ze de informatie en op woensdag neemt zij haar keuze met de andere juryleden door. “Ik keek vooral naar wie ik op het gebied van duurzaamheid écht onderscheidend en communicatief vind”, zegt zij daarover. Maandagochtend in het werkoverleg bij NeVaP evalueert Mariëlle met Event Manager Janneke Wielaart en Member Relations Manager Marleen van de Vecht het NeVaP-event in ANNE op 9 maart 'Uw woningportefeuille energieneutraal! Bijzonder of al heel normaal?!' “De opkomst was goed en er waren veel corporatieprofessionals aanwezig. Dat is voor ons een relatief nieuwe doelgroep en juist de kruisbestuiving van kennis en ervaring tussen de corporaties en de commerciële wereld is heel zinvol. Dat onderscheidt ons in de vastgoedmarkt. Ik ben echt blij met de reacties van de deelnemers. Vooral het interactieve deel van het event werd met een 8,2 zeer goed beoordeeld.” Op haar bureau ligt die dag ook een eindrapport over een ontwikkelingsproject samen met RVO voor een prototype van een tool, dat helpt bij het verduurzamen van bestaande kantoren. Dat thema staat centraal 12 april bij het NeVap-event tijdens Building Holland over kantoorgebouwen verduurzamen naar energielabel C. Later die middag maakt Mariëlle kennis met Annemiek Lauwerijssen en Gijs Termeer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De CO 2 -Prestatieladder kwam daarbij onder meer aan bod. Afgesproken is om elkaar op de hoogte te houden van elkaars activiteiten.

Dinsdag

Rond het middaguur is er overleg op het kantoor van Economic Board Utrecht (EBU). Daarbij zijn Irene ten Dam (EBU) en Michel Schuurman (MVO Nederland) aanwezig. Partijen onderzoeken de mogelijke samenwerking bij projecten op het gebied van duurzaamheid. “We hebben speerpunten gekozen met meetbare doelen”, vertelt Ten Dam. “Dat om te voorkomen, we weten hoe dit kan gaan, dat je heel veel mooie ideeën uitwisselt in dit soort netwerken en een heleboel praat maar het niet plat weet te slaan. Voor nul-op-de-meterwoningen kiezen we 3 aanpakken die minimaal 1.000 woningen uitrollen binnen de provincie. Een ander speerpunt is groene en gezonde kantoren, de Healthy Urban Office Challenge voor ondernemers met ambitie. Een competitie, maar niet hoogdrempelig. Mariëlle: “Precies, niet opleggen maar wel enthousiasmeren.” Ten Dam: “Is dat ook leuk voor verspreiding onder jullie leden?” Mariëlle: “Meer dan leuk, noodzakelijk! Toekomstbestendige woningen, winkels en kantoren, daar gaan we voor. Ik wil onze leden zeker op deze Challenge wijzen. Laten we een selectie van EBU-projecten maken die ik met ons bestuur en ons Innovatie Lab bespreek om te toetsen wat het beste aansluit op de wensen van onze leden. Als we een of meer projecten kunnen doen, zou dat geweldig zijn.” Daarna schuift Schuurman aan en Mariëlle bespreekt ook met hem inhoudelijk een mogelijke samenwerking bij het circulair verbouwen van kantoren. Schuurman: “Door het creëren van nieuwe praktijkvoorbeelden willen we laten zien wat innovatie is. Leren door te doen!” Mariëlle: “Mooi, we zijn steeds op zoek naar projecten waarmee we het verschil kunnen maken!”

Woensdag

Mariëlle schrijft voor de NeVaP Event special, die de leden informeert over het event van 9 maart. “Mijn collega Marleen maakte de foto’s en ik schreef de tekst die de hoogtepunten samenvat voor verzending de volgende ochtend.” Aan het eind van de middag is er de bijeenkomst van de jury van ABN AMRO Duurzame 50 in de Amsterdam RAI. Secretaris Wietse Walinga opent de bijeenkomst en geeft de feiten en cijfers over de voorgaande jaren. Bij de huidige lijst met genomineerden barst de discussie goed los. Er worden lijstjes gemaakt en geschoven en geschrapt. Uiteindelijk is men eruit. Rond half acht kan Mariëlle naar huis. De jury maakt de winnaar bekend tijdens het Green Tie Gala, dat woensdag 12 april plaatsvindt.

Het juryverleg voor de ABN AMRO Duurzame 50

Donderdag

Eerder deze week overlegde Mariëlle met EBU, dat zich nu aanmeldt als NeVaP-lid. “De projecten die we dinsdag met Irene bespraken, kan ik nu voorleggen aan ons bestuur en daarna aan onze leden.” Vervolgens heeft ze uitgebreid werkoverleg met collega Janneke over de deelname aan vastgoedbeurs Provada. “Na 11 jaar met een kleine stand op de Provada hebben we dit jaar voor het eerst ons eigen NeVaP Innovatie Huis van maar liefst 150 m2. Daarin zullen naast NeVaP zelf ook 10 NeVaP-leden hun innovatieve producten en diensten presenteren.” Om 10.00 uur stapt Mariëlle in de auto voor een afspraak samen met NeVaP Innovatie Lab Technologie lid Arnold Bosch (BuildingInfo) bij Sander de Clerck van Republiq in Amsterdam. “Hij houdt zich bezig met het vergaren en analyseren van big data over maatschappelijk vastgoed en stedelijke omgevingen. Wij waren daar om te praten over ons big-dataevent, dat gepland staat op 19 september.” Aansluitend heeft Mariëlle met Arnold geluncht in het restaurant van het tot kantoor getransformeerde Wilhelminagasthuis. Daar werkten zij het inhoudelijke programma voor het event verder uit. Een andere afspraak vervalt die middag en zo is er extra tijd voor kantoorwerk.

Van links naar rechts: Arnold Bosch, Mariëlle Wieman en Sander de Clerck

Vrijdag

“We zijn na 10 jaar veranderd van accountant en vandaag heb ik overleg met hem op zijn kantoor. Zo krijgen we weer een frisse blik op onze rapportages.” Na aansluitend wat kantoorwerk wacht’s middags in Kasteel Moersbergen in Doorn een eerste kennismaking met het programma van de Governance University, dat Mariëlle doorloopt om gecertificeerd commissaris te worden. “Ik zou graag commissariaten willen bekleden in de vastgoedsector en ook zeker daar waar mvo en duurzaamheid samenkomen. Daarnaast trekt innovatie en onderwijs mij.” Om half 6 is de afsluitende borrel en een uurtje later zit een drukke week erop voor Mariëlle. Op weg naar huis en ongetwijfeld een nieuwe drukke week.