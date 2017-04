'Nul-op-de-Meter woning moet 50% goedkoper'

Van hobby –bouwen naar grootse opschaling. Dit is volgens Bernard Wientjes van Taskforce Bouw de belangrijkste verandering voor de bouw- en vastgoedsector.

“We hebben ervoor getekend om in 2050 alles duurzaam te hebben. Daarom hebben we de opgave om 100.000 woningen per jaar te verduurzamen. Als sector hebben we geen keuze meer om hier niet mee aan de slag te gaan, want het akkoord is ondertekend”, geeft Wientjes aan.

Ook Duurzaam Gebouwd-expert Jan Willem van de Groep acht directe actie noodzakelijk. “De aanpak van corporatiewoningen is eenvoudiger dan particuliere woningen”, vindt hij. Wientjes onderstreept: “Deze groep vormt eenvoudiger coalities tussen corporaties, gemeenten, investeerders. Vanwege de beperkte portemonnee van coroporaties bereiken we misschien niet het investeringsniveau dat we willen, maar we moeten ervoor knokken om een zo groot mogelijk deel in te vullen.”

De desinteresse van bewoners van corporatiewoningen in verduurzaming vormt een valkuil. “Slechts 1% is slechts geïnteresseerd”, geeft Wientjes aan. “Daarom moeten we mensen gaan verleiden. Je moet de bewoners die bereid zijn om mee te werken aan de opbouw van de woning iets extra’s geven.” Hij acht het naar ideologie verduurzamen van een woning onzin. “Ook hiervoor moet het parlement een plan opstellen.”

Een huis duurzamer maken moet aantrekkelijker worden. “De Stroomversnelling maakt nu huizen voor 60 tot 80.000 euro. De grote opgave is dat dit naar de helft moet. Dat kan alleen door grootschaligheid. Wanneer je met een overheidsgarantie een prijsverlaging kunt bewerkstelligen, dan is die opgave in te vullen. De deadline – energieneutraal in 2050 – is heel strak, maar ik ben ervan overtuigd dat we dit kunnen halen”, aldus Wientjes.

Blik in de toekomst

Marjet Rutten toont bij haar presentatie een blik in de toekomst. “Iedereen kan zien waar wie is, dankzij bijvoorbeeld redpointpositioning. Dat is niet alleen handig in bedrijven, maar ook bij bouwprojecten: wie bevindt zich waar?” Daarnaast wordt in haar visie alles voorzien van een sensor. “Dit dingen zijn supergoedkoop en je kunt ze ook in materiaal doen. Zo kan een sensor in een venster aangeven, wanneer er te veel vocht inzit.”

Al die data zijn nodig om in te spelen op de behoeften van mensen. “Want die smart buildings komen er. Dankzij steeds meer van dat soort gebouwen te combineren met data, kun je zorgen voor tot steeds betere gebouwen: evidence based design.” Zij voorziet dan ook dat ICT een belangrijkere rol gaat spelen dan de stenen. “Maar het belangrijkste zijn uiteindelijk: de mensen.”

Renolution is het eerste bedrijf dat het NOM Keur 1.0 ontvangt.

Aan het eind van de middag volgt de uitreiking van het eerste NOM Keur 1.0 van Stroomversnelling aan Jan Willem Sloof van Renolution. “1,5 jaar geleden betekende NOM, Nul-op-de-Meter, nog niets”, legt Innovatiemanager Maarten Hommelberg van BredeStroomversnelling. “Daarom hebben we een jaar geleden het NOM Keur 0,1 gelanceerd en zo’n 2 maanden geleden NOM Keur 1.0.”

Renolution is het eerste bedrijf dat dit keurmerk ontvangt. “Ons concept is gebaseerd op een goed geïsoleerd dak en gevel, waardoor we minder installaties en energieopwekking nodig hebben.” Overigens blijft het voor Sloof hier niet bij. “De komende tijd gaan we ons richten op een NoM-concept voor de hoogbouw van 10 hoog.”