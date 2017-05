Groene Oorlog

Auteur: Onno Dwars

Ja u leest het goed, we zijn al een tijdje in oorlog. En daarmee bedoel ik niet de oorlogen die dagelijks op televisie zijn te zien. De oorlog waar ik het over heb bedreigt namelijk de gehele mensheid. Niet alleen ons ecosysteem is in gevaar, maar ook onze lager gelegen leefgebieden. Dan hebben we het nog niet eens over onze luchtkwaliteit en onze vrijheid. De mensheid wordt ernstig bedreigt. En door wie? Juist. Door onszelf. De mens!

In tijden van oorlog lijkt de overheid de macht te willen pakken, een aanvalsplan te maken en te sturen op herstel en rust. In deze ‘oorlog’ zie ik de markt en overheid te veel op elkaar wachten. Het verbaast mij dan ook nog steeds, dat wij het reduceren van CO 2 zien als een ambitie. Een ambitie om bij te dragen aan de ‘ongrijpbare’ doelstelling om energieneutraal te zijn in 2050 (ik ben dan al 70 jaar). Tegelijkertijd tikt de CO 2 -concentratie de 410 ppm aan, een ontwikkeling die laat zien dat de tijd dringt.

Vrijwillige keuze?

Het lijkt allemaal nog een vrijwillige keuze. Een keuze waarbij de overheid denkt nog voldoende tijd te hebben om politiek draagvlak te creëren rondom het thema duurzaamheid. Of om nieuwe formaties of burgerinitiatieven af te wachten. Waarbij het haast een standpunt lijkt om het liefst geen dwingende maatregelen op te leggen die electoraal tot ophef kunnen leiden. Is dat niet raar? Zeker als je bedenkt dat de klimaatveranderingen al het leven op aarde gaan treffen!



Als het oorlog is, gaan wij dan ook wachten op de goed bedoelde initiatieven van het bedrijfsleven? Wachten we dan op nieuw aangenomen wetten? Of gaan we dan subsidieregelingen in het leven roepen? Nee, dan neemt onze overheid maatregelen en neemt actie. Deze oorlog is complexer omdat wij zelf de oorzaak van het probleem zijn.

Zelf een leger vormen

Wij kunnen dus niet wachten op de overheid. Wij zullen zelf dat leger moeten vormen. Ja, een leger vanuit de markt en overheid. Dit betekent dat de markt en overheid zich samen moet formeren, we zullen de krachten moeten bundelen en er samen alles aan moeten doen om onze vrijheid te beschermen om zo onszelf in leven te houden. Deze groene oorlog schreeuwt om een vergelijkbare aanpak. Want niet alleen de mens wordt bedreigd, maar al het leven op aarde.