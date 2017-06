Van ambitie naar LEED Platinum-certificering: deel 1

Onlangs realiseerde Fugro het meest duurzame R&D-gebouw van Nederland: het Fugro TechCentre in Nootdorp. Intensieve samenwerking resulteerde in een LEED-platinumcertificering voor dit gebouw; het hoogst haalbare niveau in LEED. Geen toeval dus dat GBCI juist hier haar eerste LEED-event in Europa organiseerde. In een reeks van twee artikelen komt een interessante en inspirerende dag aan het licht. In deel 1 leest u onder andere waarom Fugro koos voor LEED en wat de certificeringsmethodiek betekent voor de diverse ketenpartners.

LEED is van origine Amerikaans, maar breidt zich inmiddels snel uit naar een wereldwijd certificeringsysteem voor de duurzaamheidprestatie van gebouwen. Daarom wil de GBCI – de certificerende instantie – regionaal en lokaal aanwezig zijn. Ruim een maand geleden is de Europese tak opgericht. “Om duurzaamheid nog verder te stimuleren en een herkenbare standaard te bieden, moeten wij zichtbaar zijn”, vertelt CEO Kay Killmann. “We willen ondersteuning bieden en kennis delen. Momenteel zijn er ongeveer 5.200 LEED-projecten in Europa. Maar steeds meer organisaties raken doordrongen van duurzaamheid en gaan voor LEED. Wij bieden vanaf nu ondersteuning op Europees en zelfs Nederlands niveau.”

Waarom kiezen voor LEED?

Veel multinationals kiezen voor LEED om gebouwen onderling te kunnen vergelijken. “Wij wilden aansluiten bij een wereldwijde standaard om ons internationaal vastgoed te vergelijken, vertelt Dennis Koenen, bij Fugro Service Line Director Marine Geotechnical Europe & Africa. “Maar we wilden vooral iets duurzaams neerzetten. Van oudsher was Fugro actief in de olie-industrie. Voor onze toekomst en continuïteit maken we nu echter een omslag naar hernieuwbare energie. En daar hoort uiteraard een duurzaam gebouw bij. LEED gaat overigens over meer dan het gebouw alleen. Er wordt uiteraard gekeken naar het ontwerp en de realisatie van het gebouw. Maar daarnaast ook naar energie- en waterverbruik, de nabijheid van openbaar vervoer en naar de mate waarin we als bedrijf afval produceren en recyclen. LEED ziet een gebouw als een schil om je business. En die schil moet naadloos aansluiten.”

Dennis Koenen

Teamwork leidt tot platinum

Fugro had een ambitie met haar nieuwe gebouw: LEED-Gold. Er werd een team samengesteld, bestaande uit onder andere Hidde & Peeperkorn Architects, Fugro, bouwbedrijf De Vries en Verburg en duurzaamheidadviseurs van Royal HaskoningDHV. “Het team was exceptioneel”, vertelt architect Roeland van der Hidde. “We zijn gestart met een kick-off, zodat de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. Vanuit daar zijn we samen aan een traject begonnen waarin meer mogelijk bleek dan vooraf gedacht. Met een LEED-platinumcertificaat als kroon op onze gezamenlijke inspanning. Werken met de juiste mensen met de juiste ambitie is heel belangrijk om een LEED-certificering rond te krijgen.” De rol van Royal HaskoningDHV in dit fraaie project was vooral coachend. Isolda Strom, adviseur bouwen bij Royal HaskoningDHV: “We hebben ervaring met het complete proces, vanaf haalbaarheid tot en met certificering. Wij informeren, adviseren en begeleiden. De teamleden hadden geen van allen ervaring met LEED. Zoals Roeland al aangaf, hebben vooral de ambitie en de hechte samenwerking geleid tot dit succes. Open communicatie en gerichte coaching zijn daarvoor nodig.”

"Even een kitspuit halen bij de lokale bouwmarkt is er niet bij"

LEED in de praktijk

Waar loop je tegenaan bij een LEED-project? Wat betekent het precies voor de bouwplaats? Wat vraagt het van leveranciers? En wat is de rol van GBCI Europe? Over deze vragen werd druk gebrainstormd in de gloednieuwe kantine van Fugro. Aannemers, leveranciers, consultants, gebouweigenaren en vertegenwoordigers van grote bedrijven discussieerden mee. Eerste conclusie: Er is nog veel onwetendheid, vooral op de bouwplaats zelf. En dat kan leiden tot verkeerde beslissingen. Als een onderaannemer moet afkitten en zijn kit is op, dan kan hij niet even naar de lokale bouwmarkt voor een nieuwe kitspuit. Alle materialen moeten namelijk gedocumenteerd worden. Dat moet iedereen weten en naar handelen. Vooraf moet voor iedere leverancier dus duidelijk zijn wat hij moet leveren. Qua materiaal en qua documentatie, in het Engels. En dat kan wel eens lastig zijn.

De gloednieuwe kantine van Fugro gaf ruimte aan een brainstorm over het hoe, wat en waarom van LEED

Wel of niet

In Nederland zijn wij bij normeringen gewend aan glijdende schalen. LEED is rigoureuzer. Je haalt de punten wél of níet. Sommige leveranciers willen of kunnen de locatie van hun grondstoffen niet prijsgeven. “Ik haal grondstoffen uit IJsland en Duitsland”, vertelt een leverancier van steenwolisolatie. “Of ik bij een project voldoe aan de 800-kilometerregel voor grondstoffen, is lastig te traceren. Dan gaat het om vertrouwen.” Bij het Fugro TechCentre kwam het merendeel van de constructiematerialen uit een straal van maximaal 800 kilometer rondom het gebouw en meer dan een kwart bestaat uit gerecycled materiaal. Waarom dat zo belangrijk is? “Onze grondstoffen raken een keer op”, zegt Isolda Strom, “We moeten er zuinig mee omgaan. LEED helpt daarbij. Het zorgt voor bewustwording in de hele keten. En dat is heel belangrijk in deze tijd.”

Foto bovenaan: Fugro