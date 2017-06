Van ambitie naar LEED Platinum-certificering: deel 2

Onlangs realiseerde Fugro het meest duurzame R&D-gebouw van Nederland: het Fugro TechCentre in Nootdorp. Intensieve samenwerking resulteerde in een LEED-platinumcertificering voor dit gebouw; het hoogst haalbare niveau in LEED. Geen toeval dus dat GBCI juist hier haar eerste LEED-event in Europa organiseerde. In een reeks van twee artikelen komt een interessante en inspirerende dag aan het licht. In deel 2 leest u onder andere over de toenemende interesse voor LEED vanuit de Nederlandse markt en de visie vanuit GBCI hierop. Lees ook het eerste artikel via deze link.



Kay Killmann ziet een toenemende interesse in LEED. Met GBCI Europe hoopt hij ook de Nederlandse markt gericht te kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld met een conversietabel. Stel, je hebt LEED Gold, hoeveel scoor je dan bijvoorbeeld op WELL of BREEAM-NL? Daarmee gaat de GBCI aan de slag. Ook ziet Kay een rol voor de GBCI in het wegnemen van onwetendheid, door middel van kennisoverdracht en coaching van álle betrokkenen bij een project. Andere aanwezigen gaven aan interesse te hebben in een overzicht van partijen die ervaring hebben met LEED-projecten. Ook is er vraag naar een overzicht van materialen die in een bepaalde regio gebruikt kunnen worden. Architect Roeland van der Hidde: “Ik bouw over de hele wereld. In Nederland zijn natuurlijk andere grondstoffen voorhanden dan bijvoorbeeld in Australië. Het zou mooi zijn als de GBCI een overzicht per regio kan maken.”

Kay Killmann van GBCI Europe

Pioneering mindset

Een LEED-certificaat behalen doe je vrijwillig. Eenmaal gecertificeerd, dan houd je het certificaat. Maar de ontwikkelingen in duurzaam bouwen volgen elkaar snel op. Wat nu duurzaam is, is over tien jaar wellicht achterhaald. Eén aspect van LEED is het gepland onderhoud aan het gebouw. Zo stuurt LEED op een duurzaam proces. Eigen verantwoordelijkheid is daarin belangrijk. De GBCI is geen wetgever of controleur. Tijdens de gesprekken kwam dan ook de vraag op of er een soort APK op LEED moet komen. “Het mooiste is natuurlijk als de urgentie om duurzaam te zijn vanuit de gebouweigenaren zelf komt”, zegt Isolda Strom. “Ik woonde vier jaar in de woestijn van Arizona. In die extreme omgeving moet je duurzame oplossingen zoeken. Daar heb ik geleerd dat een onafhankelijke pioneering mindset enorm belangrijk is. Je moet erin geloven, je moet het willen en je moet openstaan voor een nieuwe aanpak. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit welke standaard je gebruikt om je prestatie te meten, maar het helpt wel enorm áls je meet. Niet alleen omdat je dan weet wat je presteert, maar ook omdat het alle betrokkenen motiveert om het nog beter te doen.”

Eigenlijk gaat het niet om de certificering; duurzaamheid moet in je DNA gaan zitten

Wat levert LEED op?

Ook aan dat meten en motiveren besteedt het Fugro TechCentre veel aandacht. Bij de entree van het gebouw staat een scherm met alle realtime verbruiks- en opwekkingsgegevens (WKO, PV, water en meer). De gebruikers van het gebouw trekken direct aan de bel bij Facilities als iets niet lijkt te kloppen. Ze zijn daadwerkelijk geïnteresseerd wat hun gebouw presteert. Dat bewustzijn van de gebruikers is wezenlijk omdat zij een grote invloed hebben op de prestatie van het gebouw. De eerste resultaten: Fugro gebruikt 84 procent minder gas en 44 procent minder elektriciteit in het nieuwe TechCentre. Onder andere zonnepanelen, warmte- en koudeopslag en een reflecterend dak zorgen daarvoor. En een regenwaterreservoir zorgt voor de watervoorziening voor bijvoorbeeld toiletten. Het gebouw bestaat bovendien voor een groot deel uit snel hernieuwbare of gerecyclede materialen. “Steeds meer banken vragen om een duurzaamheidcertificaat voor de financiering van vastgoed”, vertelt architect Roeland van der Hidde. “Daarnaast levert het veel op voor het milieu, voor de medewerkers en voor de portemonnee.”

Het LEED-team voor Fugro

Internationale oriëntering

Maar LEED is meer dan kostenbesparing. Het is een onderdeel van een wereldwijde beweging richting duurzaamheid en bewustwording. Ook Roeland is anders naar gebouwen gaan kijken. “Ik heb meer dan een miljoen vierkante meter aan gebouwen gebouwd”, vertelt hij. “Maar het Fugro TechCentre was ons eerste LEED-project. Dat heeft me weer een frisse kijk op gebouwen gegeven. Echt een eyeopener.” Royal HaskoningDHV speelt graag een rol in die bewustwording. Isolda Strom: “Het past helemaal bij ons bedrijfsprofiel om voorop te lopen in duurzaamheid. Voor Nederlandse projecten kunnen wij putten uit internationale ervaring; wij zijn actief op plekken elders in de wereld waar LEED al verder gevorderd is. Die kennis delen wij graag. Bijvoorbeeld in de vorm van procesbegeleiding, energiesimulatie, commisioning of ontwerp.”

Wilt u meer informatie over de Fugro projectcase of over LEED? Lees dan een verdiepend artikel over Fugro en kom in contact met Isolda Strom van Royal HaskoningDHV. Lees ook het eerste artikel via deze link.