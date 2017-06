71% van corporaties investeert in zorgwoningen

Een grote meerderheid van corporaties investeert de komende jaren flink in de toekomstbestendigheid van het (zorg)woningbezit. Tegelijkertijd is een meerderheid van corporaties onvoldoende voorbereid op toenemende vergrijzing en stijging van het aantal bewoners met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

70% van de corporaties blijkt niet goed voorbereid op de veranderingen in de sector. Daarbij houdt driekwart van de corporaties wel rekening met forse veranderingen bij haar doelgroep. Dat meldt CorporatieNL aan de hand van een onderzoek onder bijna 200 bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties, adviesorganisaties en leveranciers.

Geschikt voor zelfstandig wonen?

Verder geeft 90% van de corporaties aan dat minder van 60% van haar vastgoed al geschikt is voor het langer zelfstandig wonen. 62% zegt moeite hebben met de financiering van aanpassingen aan de woningen. Opvallend is ook dat corporaties van nieuwe technologische ontwikkelingen niet veel verwachten: 23% denkt in de toekomst te investeren in digitale technieken om in te spelen op veranderingen bij haar doelgroep.