Grondstoffenverspilling uitbannen met BIM

Alle Nederlandse gebouwen van een materialenpaspoort voorzien. Dat is het doel van het Madaster, dat architectenbureau RAU afgelopen februari heeft opgestart. “Het verkwanselen van materialen is een enorm probleem. Materialenpaspoorten vormen een belangrijke stap om dit op te lossen.”

Duurzaam Gebouwd-expert en KUBUS-directeur productmanagement Ronald de Graan verbindt zijn organisatie aan Madaster om grondstoffenverspilling uit te bannen. “Als toenmalig projectarchitect voor het gemeentehuis Brummen zag ik voor het eerst hoe een materialenpaspoort in de praktijk werd gebracht. Het paspoort kan een bijdrage leveren aan materialenbehoud, een visie die ik ook vanuit KUBUS probeer uit te dragen. Wij koppelen verduurzaming aan BIM en leveren hiervoor zelf de software. De koppeling met Madaster was een eenvoudige, want het ligt in lijn met onze visie.”

Links: Thomas Rau, Rechts: Ronald de Graan - KUBUS treedt toe als Kennedy tijdens de lancering van Madaster

'BIM wint aan populariteit'

Als promotor van open standaarden biedt KUBUS BIM aan voor Design & Build. “We denken dat ontwerpen en bouwen sneller, effectiever en met een hogere kwaliteit kan. Sinds 1992 ontwikkelen en leveren we diverse unieke BIM software voor de bouw. KUBUS Spexx en BIMcollab zijn eigen ontwikkelingen. Met laatstgenoemde kun je in de cloud werken aan issue management. Wij zijn exclusief partner voor ARCHICAD en Solibri in de Benelux. Daarnaast brengen we diverse add-ons voor BIM-software, op de markt.”

De St@art te Apeldoorn - Foto door Cornbread Works

De organisatie ziet dat virtueel bouwen in BIM aan populariteit wint. “60% tot 70% van de Nederlandse bouw- en vastgoedsector werkt in meer of mindere mate met deze informatiemodellen”, zegt De Graan over de aandacht voor bouwmodellering (BIM). “Alle informatie over een gebouw en de materialen staat hierin. Daarom is het een ideale basis voor een grondstoffenpaspoort. Je kunt in de ontwerpfase al inzage krijgen in hoe met materialen wordt omgegaan, welke kwaliteit aan materialen je in het gebouw stopt en andere belangrijke maatstaven.”

Inzicht in materiaalgebruik

KUBUS leverde zijn kennis voor de door Madaster ontwikkelde tool, op basis van BIM-modellen, die eenvoudig inzage geeft in het type materialen en de manier waarop ze in een gebouw verwerkt zijn. “Het geeft informatie over de materiaalprestatie van je ontwerp in een vroeg stadium. Dat maakt het per definitie zeer geschikt om snel bij te sturen als het project nog niet zo ver gevorderd is.” Verbeteren in deze fase is essentieel om tot een hogere kwaliteit te komen. “Door de juiste keuzes te maken in het ontwerpstadium maak je een beter gebouw. Overigens is het de taak van de architect of ontwikkelend aannemer om dit te willen, los van de wensen van de opdrachtgever.”

Alliander te Duiven - Foto door Marcel van den Burg

Groot verschil maken met huidige tools

De verschillende tools die zijn uitgebracht onder de KUBUS-mantel, moeten de sector laten versnellen op het gebied van verduurzaming. “Er zijn momenten waarop ik denk: 'We zijn middeleeuws bezig in de bouw.' Vergeleken tot de maakindustrie lopen we achter. Dat moet echt direct anders, en dat kan ook. Het is aan ons allen om gezamenlijk verantwoordelijkheid daarvoor te nemen.” Het antwoord schuilt volgens hem niet in het opleggen van wet- en regelgeving of het ondertekenen van overeenkomsten, zoals die van het grondstoffenakkoord. “Dat geeft de veronderstelling dat we nog jaren op dezelfde manier door kunnen gaan. Integendeel, met huidige tools kunnen we een groot verschil maken. Ik daag partijen dan ook uit om te ontdekken hoe je met de juiste houding en weinig inspanning een flinke bijdrage kunt leveren aan het toekomstbestendig maken van de gebouwde omgeving.”