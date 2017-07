Van inventarisatie naar internationale dialoog

Auteur: Esther Ruijgvoorn

Sinds september ben ik als programmamanager actief voor het H2020 BUILDINTEREST project binnen de Nederlandse invulling in het Green BuildInvest Initiative(GBI). Dit project richt zich op het inventariseren van bestaande barrières bij het investeren in en financieren van Energie Efficiëntie maatregelen en het showcasen/faciliteren van oplossingen voor deze barrières. Het eerste jaar is gericht geweest op de inventarisatie, het tweede jaar richt zich op de uitrol van de dialoog en het neerzetten van de identiteit van GBI in de markt als kennisplatform.

Deze uitrol vindt plaats via twee routes. Enerzijds een online aanwezigheid waar de verbinding tussen kennis wordt gelegd. Met duidelijke voorbeelden en bereikbare contactpersonen om te voorkomen dat we het wiel meerdere keren moeten uitvinden, maar gericht op het optimaliseren van bestaande oplossingen. Op gericht innoveren op vlakken waar een vraag is naar een oplossing. Offline gaan we dit doen door kennisprocessen te ondersteunen. Projecten te faciliteren door het samenbrengen van kennis, het organiseren van events en het showcasen van de uitkomsten.

Bij onze internationale partners in Frankrijk (BPI France) en Italië (Aster) gebeurt hetzelfde. Bij bepaalde oplossingen gaan we elkaar ook actief op zoeken om van elkaar te leren, maar ook om op Europees niveau met (nieuwe) oplossingen te komen. Vanuit dit internationale kader word ik af en toe gevraagd om ons project te presenteren en daar ga ik graag op in. Ook omdat dit een kans geeft om te zien wat er buiten ons consortium in Europa gebeurt en hoe we daar ook de verbinding mee maken.

Zo mocht ik op 15 juni spreken in Madrid bij een bijeenkomst van de UNEP-FI (United Nations Environmental Programme-Finance Initiative) en SEIF (Sustainable Energy Investment Forums). Het doel van de bijeenkomst was erop gericht om best practices bij het investeren en financieren van Energie Efficiëntie vanuit Spanje en Portugal te delen. Daarnaast was er de mogelijkheid om kennis te maken met de Europese initiatieven omtrent dit onderwerp.

Ik zal hier niet alle presentaties toelichten, maar aan het eind treft u wel een link aan naar net programma met de bijhorende presentaties. Ik wil u wel kort kennis laten maken met een aantal interessante initiatieven de we binnen het Nederlandse platform de komende tijd meer aandacht zullen geven.

Zo was er een presentatie van het EEFIG project omtrent de De-risking van investeringen in Energie Efficiëntie. Binnen dit initiatief wordt op basis van het verzamelen van data omtrent gebouwen gewerkt aan een database waarmee het risico profiel ten aanzien van Building performance beter vorm en inhoud gegeven kan worden. Er zijn al een aantal Nederlandse partners aangesloten, maar misschien voor u ook interessant? Hier vindt u meer info en natuurlijk ook binnenkort via ons platform.

Een andere interessante ontwikkeling is het Investor Confidence Project. Dit Europese project heeft een certificering ontwikkeld om voor de uitvoering van een project de kwaliteit van het project op het gebied van duurzaamheidsambities te toetsen en hiermee de instap voor investeringen gemakkelijker te maken. Denk aan een BREEAM/LEED certificering maar dan over het project, waarmee met de standaardisatie van procedures en documentatie. Deze certificering heet IREE: Investor Ready Energy Efficiency. Met mijn uitleg hier komt u nog niet veel verder, maar meer info hier en binnenkort ook via ons platform.

Beide projecten zullen de komende tijd meer aandacht gaan krijgen vanuit GBI. Komend najaar zullen we ook een event organiseren waar u persoonlijk kennis kunt maken met deze en andere initiatieven. Blijf ons vooral volgen om hiervan op de hoogte te blijven. Wij zullen ook de verschillende EU activiteiten actief gaan delen, zodat u ook zelf eens over de grens kunt kijken als het onderwerp bij u aansluit.

