Internet of Things is een trendwoord dat hoge ogen gooit en na big data een van de meeste gehypte technologieën is.

Internet of Things refereert aan situaties dat door mensen bediende computers zoals desktops, laptops en smartphones in de minderheid zullen zijn en deze overgenomen zullen worden door semi-intelligenten apparaten die kunnen communiceren met personen en andere objecten en in staat zijn om autonome beslissingen te nemen. Volgens Onderzoeksbureau Gartner waren er in 2016 als 6,4 miljard IoT-apparaten verbonden met het internet en dit aantal loopt in 2020 op naar 20,8 miljard apparaten. Volgens het onderzoek van The International Data Company (IDC) investeren bedrijven in 2017 maar liefst $800 miljard dollar in IoT en dit loopt in 2021 op tot zelfs $1.400 miljard dollar. We kunnen dus niet ontkomen aan Internet of Things. Welk effect heeft dit op ons dagelijks leven?

IoT speelt straks een rol in alle facetten van ons leven: werk, privé en de omgeving waarin wij leven. Tevens zorgt IoT niet alleen voor meer comfort voor de gebruiker, maar verbetert naar verwachting ook productieprocessen en biedt oplossingen voor problemen rond energie, gezondheidszorg en onderwijs.

Smart Homes en Smart Building

Het Huis en het Kantoor van de Toekomst stellen de gebruiker in staat om comfort, veiligheid, energiezuinigheid en gemak te bieden. In deze slimme gebouwen worden allerlei apparaten en voorzieningen zoals verlichting, verwarming, airconditioning, computers, beveiligingssystemen, smartphone en Voice interfaces aan elkaar gekoppeld. Ten opzichte van andere sectoren waarin Internet of Things vooral een bedrage levert aan comfort of gemak kan het in de gebouwde omgeving echt leiden tot duurzame oplossingen. Zo kan dit er voor zorgen dat een nul-op-de-meterwoningen echt nul op de meter worden of mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Lees de volledige blog van Bibianne Kerkhoff over 'De impact van IoT op de gebouwde omgeving' op de website van BouwKennis.