Aantrekkelijk arrangement #VanGasLos-maatregelen vormt sleutel voor transitie

De komende tijd vraagt Duurzaam Gebouwd haar experts om een stelling te poneren, ten behoeve van een discussie over het centrale thema van het Duurzaam Gebouwd Congres, #VanGasLos. Strategie en management consultant Rene Idema, tevens programmamanager Amsterdam Aardgasloos 2050, geeft zijn stelling op dit thema.



Stelling: ‘Een aantrekkelijk arrangement voor de bekostiging van #VanGasLos-maatregelen voor particuliere woningen is de sleutel voor een snelle transitie’.

In een gebiedsgerichte aanpak naar gasvrije wijken spelen - op hoofdlijnen - grote vastgoedeigenaren, grote infrastructuurbeheerders en particuliere woningeigenaren een rol. De eerste twee ontwikkelen langzaam maar zeker inzicht en slagkracht om relevante maatregelen aan hun vastgoed te treffen zoals het toepassen van andere installaties, communicatieprocessen met bewoners danwel het aanpassen van de infrastructuur door bijvoorbeeld aanleg van warmte-infrastructuur en uitfaseren en gasinfrastructuur.

Deze grote stakeholders zullen vroeg of laat in staat zijn om de financiële middelen voor de transitie vrij te maken. In een gebiedsgerichte aanpak, die noodzakelijk is om de gasinfrastructuur in een gebied buiten gebruik te kunnen stellen, is particulier bezit verweven met bezit van de grote eigenaren. Particulieren willen of kunnen echter niet zomaar het geld voor vangaslos-maatregelen ophoesten: de kosten van een warmte-aansluiting zijn voor een eigenaar van een flat 3-hoog achter (met bijvoorbeeld een waarde van € 125.000) eenvoudigweg te hoog. Om niet te spreken van de kosten van een stap naar all-electric of NOM-niveau. En dus staat een gebiedsgerichte aanpak centraal voor de stap naar van gas los, met een adequate regeling voor de kosten van maatregelen door particuliere woningeigenaren.

Stelling: #VanGasLos vraagt naast lopende lopende successen van lokale initiatieven vooral om de instap van grote organisaties met nationale betekenis

Neem een stad als Amsterdam. VanGasLos in 2050 betekent dat vanaf nu er jaarlijks (!) aan circa 10.000 woningen maatregelen worden getroffen, los van de infrastructurele aanpassingen. De vele lokale initiatieven die we de afgelopen jaren hebben gezien, zijn heel belangrijk (geweest en nog steeds) in het creëren van bewustzijn en van een voedingsbodem voor een doortastender vangaslos-beleid. Per saldo gaat het echter om kleine aantallen woningen. Het is nu absoluut tijd dat grote vastgoedeigenaren hun verantwoordelijkheid nemen en zich intensiever gaan bemoeien en bijdragen aan de uitvoering van de vangaslos-aanpak. Zie NS en Schiphol bij de verduurzaming van hun elektriciteitsvoorziening. Zonder deze grote stakeholders laat het noodzakelijke momentum en kantelpunt nog lang op zich wachten en zullen interessante technische, financiële en institutionele innovaties – vanwege de groei in de vraag - verder op zich laten wachten.

