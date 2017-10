Installateur, laat je omscholen voor de energietransitie

In ons eerste koophuis hadden we geluk: er zat een nieuwe cv in, dus we zaten gebakken. Maar we woonden ondertussen wel bijna 10 jaar in dit ‘nieuwe’ huis. Dit huis was ondertussen geïsoleerd, er lagen zonnepanelen op, overal ledlampen in.

Maar die cv-ketel, die bleef. Tot die ene avond dat het kil werd. De cv ging wel aan en de radiatoren werden iets warmer, maar daar bleef het bij. Half oktober, buiten werd het fris en binnen werd het kil: cv stuk op het verkeerde moment. De installateur kwam en had de diagnose ‘reparatie is kansloos’ snel gesteld. Tijd voor een nieuwe cv-ketel. Mwoaaah, daar dacht de vrouw des huizes (niet technisch onderlegd) wel even anders over. Als gedeputeerde Energietransitie moet ik toch echt wel het goede voorbeeld geven, dus kom maar op met die warmtepomp. Zelden keek een man in overall me zo glazig aan. “Dat is veel te ingewikkeld, mevrouw en onmooooguluk.” De expert zette de expert me weer even met beide benen op de grond. En daarna mijn man: “Of ik wel wist wat dat kostte” en “hoe lang dat duurde”.

Na een dag discussiëren met manlief, met 3 kinderen douchen bij schoonouders, een koud huis en vette pannen was de kogel door de kerk. “Doe die heeeeeeeeel zuinige cv dan maar.” Een stemmetje in mijn hoofd zei: “Dat is nog steeds aardgas in je huis met aardbevingsschade door aardgaswinning.” Auw.

Het kan natuurlijk anders. Ons huis had prima gasloos kunnen worden met het goede advies en een mooi financieel aanbod. Als er nu nieuwe huizen worden gebouwd, dan wordt er naar het hele energiesysteem gekeken. Dat is gelukkig steeds vaker energieneutraal of zelfs energieleverend. Maar we hebben veel meer bestaande dan nieuwe huizen. De oude huizen zijn vaak zo lek als een mandje en de gasrekening is torenhoog. Investeringen kunnen snel worden terugverdiend.

Daar ligt dus een kans. Voor het huishoudboekje en een enorme kans voor de installatiesector. Want hoeveel huizen met cv’s zijn er? Warmtepompen kunnen veel van die huizen kunnen elektrisch verwarmen. Werk aan de winkel voor de installateurs dus. Maar dan moeten ze wel weten wat de mogelijkheden zijn. Zowel technisch als financieel.

Als we echt duurzaam willen bouwen en verbouwen, dan moeten we zorgen dat ook de installateurs goed geschoold zijn. Sterker nog, ik denk dat we dan heel wat extra man/vrouwkracht nodig hebben om alle huizen elektrisch te verwarmen. Zonder (om-)scholing is de energietransitie kansloos. Nu we weten dat het aardgas snel opraakt en we allemaal over moeten op elektrische verwarming van ons huis, zeg ik: pak die kans, installatiebranche!

Wij hebben inmiddels een nieuw huis, dus ik krijg een tweede kans.

Auteur Nienke Homan is gedeputeerde van de provincie Groningen. Deze blog is als voorwoord verschenen in Duurzaam Gebouwd Magazine #38, dat vandaag is verschenen.