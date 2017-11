‘Regeerakkoord heeft duurzame ambities voor vastgoed’

Het heeft een tijdje op zich laten wachten, maar er is een nieuw regeerakkoord. In dit nieuwe regeerakkoord van Rutte 3 is er veel aandacht voor een schone en duurzame toekomst.

Met de plannen en maatregelen die beschreven staan in het regeerakkoord, wordt beoogd de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te behalen. Het terugdringen van de CO 2 -uitstoot krijgt hierbij nog meer prioriteit. Om deze doelstellingen te behalen heeft de nieuwe coalitie ook voor de vastgoedsector ambitieuze plannen.

Belasting energiebronnen

Energiebesparing wordt door de coalitie gezien als de basis voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Huishoudens worden aangemoedigd om de komende periode over te stappen op duurzame energiebronnen zoals elektriciteit. Door de belasting op gas te verhogen en de belasting op elektriciteit te verlagen poogt de coalitie het gebruik van gas terug te dringen.

Bestaande bouw

Woningen en kantoren zijn nu nog goed voor 40% van de CO 2 -uitstoot. Overheden, woningcorporaties, netwerkbedrijven en andere stakeholders moeten samenwerken om gebouwen te verduurzamen en de uitstoot terug te dringen.

Door bestaande gebouwen uit te rusten met warmtepompen of aan te sluiten op een stadswarmtenet wordt het gasverbruik sterk teruggedrongen. Daarnaast worden ook duurzame energie-oplossingen zoals zonnepanelen en opslagcapaciteit aangemoedigd. Duurzame oplossingen worden echter nog vaak als grote investeringen gezien. Om de drempel naar all-electric te verlagen komt er, als het aan het kabinet ligt, een innovatieprogramma gericht op aannemers en installatiebedrijven om deze drempel te verlagen. Deze combinatie van maatregelen moet ervoor zorgen dat er per jaar 200.000 bestaande woningen worden verduurzaamd.

Nieuwbouwwoningen

Naast het aanpakken van de bestaande woningen worden ook steeds meer nieuwbouwwoningen duurzaam gebouwd. Gasaansluitingen in nieuwbouwwoningen verdwijnen op termijn volledig. Aan het einde van de nieuwe kabinetsperiode in 2021, moeten jaarlijks 50.000 nieuwe woningen opgeleverd worden die niet zijn aangesloten op het gasnet. Het verwarmen van deze woningen zal voortaan dus gebeuren door middel van goede isolatie en all-electric oplossingen.

Dit betreft een belangrijke stap in het verduurzamen van het vastgoed. De aansluiting op een gasnet in nieuwbouwwoningen was te voor kort namelijk nog verplicht. Vanaf 2018 is het realiseren van een gasaansluiting niet langer verplicht, nieuwbouwwoningen worden dus niet langer standaard aangesloten op het gas. De stap om voor een all-electric oplossing te kiezen wordt daarmee voor huizenbezitters en projectontwikkelaars een stuk kleiner gemaakt.

“De warmtepomp wordt een steeds interessanter alternatief voor gas, omdat de terugverdientijd steeds korter wordt. Naast particuliere toepassingen wordt ook vaker op grote schaal voor de warmtepomp gekozen: complete woonwijken worden zonder gasaansluiting opgeleverd. Doordat de schaalgrootte verandert, wordt het ook voor veel leveranciers aantrekkelijker om te investeren, worden de oplossingen beter, efficiënter en goedkoper. En hoe goedkoper de installatie, hoe meer mensen ervoor kiezen” , aldus Richard de Waal, directeur bij LG Air Solutions.

Duidelijk signaal

“De coalitie geeft voor de komende kabinetsperiode een duidelijk signaal af, er wordt flink geïnvesteerd in duurzaamheid. Maar de volledige transitie laat nog te lang op zich wachten. Om dat omslagpunt te bereiken, moeten alle belanghebbende partijen met elkaar samenwerken om die innovatie te versnellen. Installateurs moeten bovendien openstaan voor nieuwe technieken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de adviseurs en de woningbouwcorporaties die bereid moeten zijn om deze techniek in te zetten. En wat te denken van de consumenten in huis die nu nog iedere dag de 'gaskraan opendraaien', zonder te beseffen dat dit veel duurzamer kan? Iedereen moet een steentje bijdragen om de duurzaamheid in Nederland te verhogen.” aldus De Waal.

