‘80% van de kantoren heeft niet het benodigde label’

Het grootste deel van Nederlandse kantoren voldoet niet aan de label C-verplichting die vanaf 1 januari 2023 geldt. “Wacht niet passief af, maar vraag na hoe het er met je kantoor voorstaat.”

Kantoren die op 1 januari 2023 niet het verplichte label C in handen hebben, mogen niet langer gebruikt worden. Verhuurders van kantoren lijken de noodzaak van verduurzaming nog niet in te zien en een groot deel van de voorraad blijkt nog onder de maat. “Ze lijken de verduurzaming voor zich uit te schuiven of zijn zich amper bewust van hun verplichtingen”, vertelt commercieel directeur Durk van Loon van Heembouw. “De huurders zijn in de meeste gevallen helemaal onwetend of zien het als een probleem van de verhuurder, terwijl het straks ook echt hun probleem is.”

Kosten vormen een belangrijke barricade voor gebouweigenaren om aan de slag te gaan met verduurzaming. Om snel een eerste indruk te geven van de investering, ontwikkelde Heembouw een QuickScan. Met minimale gebouwinformatie geeft deze een ruwe, realistische kostenindicatie. “Om te kunnen bepalen wat er nodig is voor de verduurzaming hebben we allerlei technische specificaties nodig. De QuickScan beschikt over een goedgevulde database, gebaseerd op ruim 100 praktijkcases.”

Gebouweigenaren vullen in de tool een aantal gegevens in: adres, bouwjaar, aantal vierkante meters en het aantal verdiepingen. Vervolgens bepaalt de scan welke maatregelen nodig zijn om tot label C te komen. “We hopen gebouweigenaren te helpen met de eerste stap richting de verplichte verduurzaming. Als je eenmaal weet wat er ongeveer nodig is, motiveert dat om een volgende stap te zetten.”

Financiering van bruin vastgoed?

Eerder berichtten we op Duurzaam Gebouwd over de plannen van banken als ABN AMRO om alleen nog het zogeheten ‘bruin’ vastgoed te financieren als de eigenaar een plan heeft om dit te verduurzamen. “Hierbij kan hij ervoor kiezen om zijn pand in 1 keer te verduurzamen naar minimaal label C of om ieder jaar een energielabel te stijgen”, vertelt transitieleider Olaf Rutten van ABN AMRO. “We willen dan ook dat taxateurs het energielabel van het gebouw en de verduurzamingsmogelijkheden in hun taxatie meenemen. We merken echter dat taxateurs moeite hiermee hebben.”