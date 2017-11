Dashboardtools verbeteren vastgoedprestaties

Als vastgoedeigenaar kun je anno 2017 beschikken over een schat aan vastgoeddata. Deze data structureren, zodanig dat dit bijdraagt aan een goede vastgoedstrategie, vormt nog altijd een uitdaging.

Brink Management / Advies (onderdeel van Brink Groep) ontwikkelde het label ‘BrinkBI’ waarbinnen zij werkt aan slimme en gebruiksvriendelijke tools, die op deze opgave inspelen. Overzicht, grip en sturing zijn daarbij de sleutelwoorden. “Door te beschikken over de juiste sturingsinformatie, kom je tot betere vastgoedstrategieën en is het eenvoudiger beslissingen te nemen die de prestaties van je vastgoed verhogen.”

Het duo Bart van Moll en Erik Verkampen van Brink Management / Advies vormt de geestelijk vader van de dashboardtools. Beiden ‘hebben iets’ met het vertalen van data naar sturingsinformatie. “9 jaar geleden startte ik bij Brink Groep na een studie bouwkunde aan de TU Eindhoven”, vertelt Van Moll. “Al snel specialiseerde ik me op het gebied van portefeuillemanagement, waardoor ik werk voor opdrachtgevers met veel vastgoed(data). Om op strategisch niveau op de prestatie van het vastgoed te kunnen sturen is het hebben van grip op je vastgoed onontbeerlijk.”

Erik Verkampen: Door resultaten te koppelen aan doelstellingen, kun je eenvoudig zien of je voor, achter, of op schema loopt.

Samen met Verkampen zette hij het label BrinkBI op, waarmee Brink inmiddels diverse tools aanbiedt die inzicht geven in de prestaties van het vastgoed, keuzes en consequenties inzichtelijk maken en daarmee de besluitvorming faciliteren. “Na een bouwtechnische opleiding breidde ik mijn expertise uit met een studie vastgoedkunde”, aldus Verkampen. “Het is inmiddels bijna 3 jaar geleden dat ik bij Brink Management / Advies aan de slag ging. Vanaf het begin richt ik me op financial engineering, veelal in combinatie met dashboarding. Samen met Bart zag ik dat er steeds meer kwalitatieve data voorhanden is, maar dat de kansen die dit biedt niet volledig worden benut. Daar wilden we verandering in brengen.”

De ‘BI’ in ‘BrinkBI’ staat voor Business Intelligence. De tools binnen het label structureren data en vertalen deze vervolgens in die sturingsinformatie die nodig is voor besluitvorming. Soms met als doel om een strategie te bepalen of bij te stellen, soms om de prestaties van het vastgoed te monitoren. Zo toont een van de ontwikkelde tools of een organisatie op schema loopt om de eerder gestelde duurzaamheidsdoelstellingen te halen. “We verzamelen daarvoor intern informatie over bijvoorbeeld energieopwekking en -verbruik, materialengebruik en recycling en zetten dit af tegen de streefwaarden. Daarnaast is er de mogelijkheid om gegevens uit extern toegankelijke databases hieraan te koppelen, waarmee mogelijkheden tot benchmarking ontstaan”, laat Van Moll weten.

Bart van Moll: Om op strategisch niveau op de prestatie van het vastgoed te kunnen sturen is het hebben van grip op je vastgoed onontbeerlijk.

De kracht van bijsturen

De werkelijke kracht van een dashboard schuilt echter niet in het tentoonstellen van data, maar in het bieden van sturingsinformatie die de besluitvorming ondersteunt en je in staat stelt tijdig bij te sturen. “Door resultaten te koppelen aan doelstellingen, kun je eenvoudig zien of je voor, achter, of op schema loopt”, illustreert Verkampen.

Ieder dashboard is maatwerk, afgestemd op de behoeften van de eindgebruiker. “Voor het project 'Slim Verduurzamen Gemeentelijke gebouwen' zetten we vanuit het consortium !MPULS (waar Brink onderdeel van uitmaakt) een prestatiedashboard in, dat inzicht geeft in 43 KPI’s”, geeft Verkampen aan. “Die KPI’s zijn ingedeeld in 10 thema’s, zodat de eindgebruiker in één oogopslag inzicht krijgt in de thema’s die op schema lopen en de thema’s die om aandacht vragen. We monitoren periodiek de realisatie en zetten dit af tegen de prognose. Een groot voordeel daarvan is dat de strategie kan worden bijgesteld op de momenten waarop dit nog mogelijk is. Daardoor neemt de kans dat de oorspronkelijke duurzaamheidsambities daadwerkelijk worden behaald enorm toe.”

Bekijk de afbeelding op volledige grootte

Kort en bondig overzicht

“Het KPI dashboard, wat in gezamenlijk overleg met Bart en Erik is ontwikkeld, geeft precies weer waar een dashboard voor nodig is", vertelt prestatiemanager Machiel Karels van !MPULS. "Een kort en bondig overzicht ten aanzien van de actuele duurzaamheid KPI’s die we gedurende de contracttermijn van 10 jaar voor de gemeente Eindhoven moeten garanderen. Wat loopt goed? Wat kan beter? Prachtig dat deze is ingericht op basis van de gecontracteerde KPI’s en samengevat per duurzaamheidsthema. Wil je overzicht? Dan geven de meters op het dashboard iedereen direct inzicht. Wil je verdieping en oorzakelijke verbanden vaststellen? Per thema kan op KPI-niveau gedetailleerd in de tijd worden ingezoomd om afwijkingen te analyseren. Wat mij betreft een onmisbaar en bruikbaar stukje tooling in een langjarig systeem gestuurd vastgoedproject met hoge duurzaamheidambities", besluit Karels.