Wordt Nederland duurzaam met ‘vertrouwen in de toekomst’?

Het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ is op 10 oktober 2017 door de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gepresenteerd. Na de voor duurzaamheid verloren jaren van het kabinet Rutte-Asscher is er nog steeds geen Nationale (Omgevings)visie waarin duurzaamheid centraal staat…

Dé vraag is of met ‘Vertrouwen in de toekomst’ Nederland duurzaam wordt? En wordt duurzaamheid inderdaad het kloppend hart van het regeerakkoord?

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de effecten van het regeerakkoord geanalyseerd. Hieruit blijkt dat het emissiedoel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het klimaatakkoord van Parijs om de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden.

Maar…

ruwweg de helft van de maatregelen voor deze emissiereductie moet nog in een nieuw klimaat- en energieakkoord worden uitgewerkt;

de Klimaatwet kan met een doel voor 2050 de emissiereductie versterken…

De consequenties van het ontbreken van een Nationale Omgevingsvisie voor een nieuw klimaat- en energieakkoord en duurzaamheid zijn:

ondernemers, gemeenten, provincies en inwoners en ‘de man op straat’ zijn nog niet betrokken bij een klimaat- en energieakkoord; een businesscase voor een nieuw klimaat- en energieakkoord en de Nationale Omgevingsvisie ontbreekt; kansen blijven liggen om gebruik te maken van het first-mover advantage: een goed en slim klimaatbeleid voor economische groei en werkgelegenheid.

Voor een voortvarende duurzame gebiedsontwikkeling moeten bij de Nationale Omgevingsvisie integrale keuzes voor 'Anders en beter' worden gemaakt voor en over:

voldoende binnenstedelijke duurzame (nieuwbouw)woningen om in de behoefte aan sociale en middeldure koop- en huurwoningen te voorzien en verduurzaming van de complete bestaande woningvoorraad; Verschuiving van groene belastingen op productie in plaats van consumptie is effectiever Kortom: Green power to the people!;

voor woningbouw buiten de stedelijke gebieden en in maagdelijke weilanden een verwijderingsbijdrage in te voeren om een gelijk speelveld en financiering voor stedelijke herstructurering te creëren.

De ambitie is dus om zo snel mogelijk een Nationale Omgevingsvisie met breed maatschappelijk vast te stellen, waarin duurzame ontwikkeling centraal staat!



Auteur Arno Kleine Staarman is projectmanager ruimtelijke ontwikkeling bij Aranto.