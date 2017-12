Building Holland Roadshow: samen transities versnellen 

Tijdens de Building Holland Roadshow kregen de aanwezigen onder meer een uitgebreide toelichting op het garantieplan en een spoedcursus om maximaal rendement te halen uit beursdeelname. Ventilatiespecialist Zehnder was 6 december de gastheer en verzorgde naast een presentatie de hapjes, drankjes en een rondleiding door de productiefaciliteit.

Marketing Director Rick Bruins van Zehnder beet het spits af en legde uit waarom zijn organisatie is toegetreden als partner van Building Holland. “Onze ambitie is om de gebouwde omgeving van Nederland mooier en beter te maken. Dat kunnen we niet alleen. Als we onze ruime ervaring inzetten en intensief gaan samenwerken, ben ik ervan overtuigd dat we gebouwen in Nederland fors kunnen upgraden.”

Naast de energietransitie en circulariteitsambities vormt het gezonder maken van gebouwen een belangrijke opgave. “Als we willen dat de kwaliteit van de binnenlucht van onze woningen sprongen maakt, moeten we dat met elkaar gaan realiseren. Als Zehnder staan we dan ook open voor samenwerkingen om onze vastgoedvoorraad gezonder te maken.”

Integrale samenwerkingen krijgen vorm

Directeur Richard Klein van Building Holland vertelde vervolgens over de geschiedenis van Building Holland en het bestaansrecht van het event. “Voordat Building Holland het levenslicht zag, waren er nog geen evenementen die zich richtten op de integrale bouw- en vastgoedsector. Veel traditionele beurzen richten zich nog op het tonen enkel producten, zonder daar echte verbindingen of samenwerkingen in te zoeken. Onze sector maakt radicale veranderingen door, onder andere op het gebied van industrialisatie, automatisering en digitalisering.”

Het driedaagse innovatie event moet diverse bloedgroepen met elkaar in contact brengen, om vervolgens gezamenlijk deze transities te versnellen. “Wij verbinden kwalitatieve vraag en kwalitatief aanbod met elkaar. Dat doen we niet alleen op de beursvloer tijdens het plenaire gedeelte, maar ook met diverse side events, zoals het Green Tie Gala op de woensdagavond.” Doel van deze matchmaking is om integrale samenwerking tot stand te brengen om onder andere totaalconcepten en innovatieve financieringsconstructies vorm te geven. “Een voorbeeld hiervan is een innovatie van Mitsubishi Electric / Alklima, ABB en Zehnder: deze partijen vonden elkaar in een samenwerking en brachten Wattz-In op de markt. Dit totaalconcept bestaat uit een warmtepomp, ventilatie-unit en regeltechniek.”

Richten op voorschrijvers

Even belangrijk als het contact tussen leveranciers onderling is de connectie met de vraagzijde van de markt, ofwel de opdrachtgevers. “Dit gespreksmoment schittert altijd door afwezigheid op evenementen. Om die reden richten we ons ook op de voorschrijvende kant van de markt, zodat ook deze groep goed vertegenwoordigd is op Building Holland. Ook voor deze groep richten we ons op de beslissingsbevoegde, degene die uiteindelijk een go of no-go kan geven voor een plan of project.” De afgelopen tijd kon Building Holland rekenen op partnerships van onder andere Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en TVVL. “Daarnaast hebben we een deal gesloten met BNA, de branchevereniging voor architecten. Ook deze doelgroep hebben we in huis van 17 tot en met 19 april 2018” en is Bouwend Nederland kennispartner en betrekken daarmee de bouwers van Nederland.

Eerste contact blijft lastig

Govert-Henk Mijnders van Degaat Verkooptrainingen sloot het plenaire gedeelte van de Building Holland Roadshow af. “Denk goed na over wat het resultaat moet zijn om straks te kunnen spreken van een ‘succesvolle beurs’. Bepaal vooraf hoeveel afspraken je wilt verwezenlijken.” Een lastig element aan een beursdeelname blijft het eerste contact met bezoekers. “Bedenk je hoe je oprecht interesse kunt tonen. Stel open vragen en zorg er in ieder geval voor dat het levendig is op je stand.”

Voor veel partijen staat een succesvolle beurs gelijk aan het ontvangen van een minimum aantal visitekaartjes en het inplannen van een bepaald aantal afspraken. “Zorg dat je de vragen van je bezoekers ergens noteert en dat je een backup maakt van je ontvangen contactgegevens. Daarnaast horen we nog te vaak dat bedrijven te weinig doen met verkregen contacten. Trap niet in die valstrik en maak tijd in je agenda om deze contacten warm te houden en een vervolgafspraak te maken.