'Laten zien hoe gasloos en energieneutraal bouwen kan'

Over minder dan een maand vindt het Duurzaam Gebouwd Congres plaats, met de Duurzaam Bouwen Awards als onderdeel van het inhoudelijk programma. Uit een interview met jurylid en wethouder gemeente Haarlemmermeer John Nederstigt komt onder andere het belang van de awards en de impact voor de winnaar naar voren.

Waarom zijn de Duurzaam Bouwen Awards belangrijk?

We staan voor een enorme uitdaging, namelijk het gasloos en energieneutraal maken van onze woningen. Die uitdaging is er vooral voor de bestaande woningvoorraad. Maar ik zie dat ook ontwikkelaars veelal nog vasthouden aan de traditionele manier van bouwen. Deze awards zetten diegenen die de stap al wel hebben genomen in het voetlicht. Deze koplopers laten zien hoe het kan en dat realisatie mogelijk is. De Duurzaam Bouwen Awards zijn een waardering en erkenning voor de winnaars en genomineerden. Niet alleen voor hun visie, maar vooral voor lef en inzet. Daarnaast is het belangrijk om anderen te laten zien dat duurzaam bouwen gewoon kan. De Duurzaam Bouwen Awards kunnen anderen aanmoedigen of aanjagen.

Welke impact kan het winnen van deze award volgens u hebben op een organisatie die aan de awards meedoet? Wat levert het een organisatie op?

Ik denk dat de impact enorm is. De winnende organisaties laten zien hoe het moet en kan, en dat geeft een enorme voorsprong en concurrentievoordeel. De award en de bijbehorende publiciteit maken dat zichtbaar.

Wat vindt u inspirerende voorbeelden met betrekking tot de verduurzaming van de gebouwde omgeving?

De gemeente Haarlemmermeer reikt jaarlijks de Cruquius Penning uit, aan personen die vanuit intrinsieke motivatie een voortrekkersrol spelen op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie. Vorig jaar kreeg Duurzaam Gebouwd-expert Onno Dwars uit handen van Thomas Rau de tweede Cruquius Penning uitgereikt. Dwars laat zien dat het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad mogelijk is. Er zijn meer pioniers en voorbeelden te noemen. Duurzaamheid en circulariteit worden steeds meer een onderdeel van ons dagelijks leven. Goede voorbeelden zijn Buiksloterham, het ABN AMRO-gebouw Circl, de woning van Paul Zwetsloot en Park 20|20.

Wat zijn uw beweegredenen om jurylid te zijn?

Ik beloon graag pioniers voor hun lef. De Duurzaam Bouwen Awards is een prijs met allure en maakt prestaties zichtbaar.

Wat verwacht u van de aanmeldingen of wat hoopt u hierin terug te zien?

Ik hoop uiteraard op innovatie en creativiteit. Maar ik hoop vooral op aanmeldingen die laten zien dat duurzaam en circulair bouwen mogelijk is, en dat het economisch rendabel is. Daarnaast dat het enorm bijdraagt aan een fijne en gezonde leefomgeving.

Heeft u een tip voor de deelnemers/genomineerden?

Geef nooit op. De transitie is taai, maar ga de uitdaging niet uit de weg. Wanneer je nu niet met de transitie bezig bent, kunnen we bijna spreken van ‘corporate zelfmoord’. Maak snel nieuwe verbindingen.



Nederstigt is tevens spreker tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres.

