De duurzame stappen naar CO2-neutraliteit 

Er is veel discussie over #VanGasLos en er zijn grote belangen mee gemoeid, met het nodige lobbywerk. We moeten onszelf afvragen of we ons ultieme doel, CO 2 -neutraliteit, bereiken door morgen gasloos te bouwen of door stap voor stap de juiste beslissingen te nemen.

Dagelijks komen er onderzoeken voorbij naar oplossingen waar we in de toekomst profijt van gaan hebben. We hopen allemaal op het ei van Columbus voor de energietransitie, waarmee je eenvoudig, goedkoop en voor iedere situatie een oplossing kan bieden. Helaas is dat er niet, ondanks inspanningen in successen die al in de wereld van de wetenschap bereikt worden.

Is #VanGasLos nu al mogelijk? Technologisch gezien is het mogelijk voor nieuwbouwwoningen. Daar moet je dat zelfs nastreven en bij voorkeur zelfs energieleverend bouwen. Dit proces wordt versneld door wetgeving en door lagere kosten. Die bereiken we door efficiëntere productie en hogere aantallen.

Bestaande infrastructuur hergebruiken

Tot zover het onderdeel nieuwbouw. Bij bestaande bouw moet je eerst goed isoleren. Daarnaast hebben we daar te maken met een bestaande infrastructuur, waarbij de gastoestellen ook nog eens van hoge kwaliteit zijn. Ze zijn eenvoudig en kostenefficiënt te onderhouden. Veel woningen zijn nog niet geschikt voor All Electric en aardgas is op de korte termijn noodzakelijk om ze te blijven verwarmen.

Als we aardgas willen vervangen, moeten we duurzame energiebronnen als pv-panelen en wind-energie fors opschalen en opslag eenvoudiger en goedkoper maken. Tegelijkertijd is het belangrijk om alternatieven voor aardgas, zoals waterstof, binnen de huidige infrastructuur toe te passen. Om zo snel mogelijk een CO 2 -neutrale omgeving te creëren moeten we stap voor stap de juiste beslissingen te nemen.

Aardgas vervangen met duurzame variant

Zo is het zaak om duidelijk te krijgen of we de huidige gasinfrastructuur kunnen blijven toepassen in gebieden waar elektriciteit toepassen nog te kostbaar is. Daarnaast moeten we aardgas vervangen door een duurzame variant. De weg naar CO 2 -neutraliteit is niet met aardgas. De urgentie om de opgave in te vullen is met 200.000 woningen per jaar zeer hoog. Laten we samen de volgende stappen zetten:

Alle nieuwbouw verplicht CO 2- neutraal bouwen, zowel woningbouw als utiliteit

neutraal bouwen, zowel woningbouw als utiliteit Bij iedere bouwkundige- of installatietechnische ingreep bij woningcorporaties een ready-versie maken, waarbij partijen vroeg of laat kunnen overstappen naar elektrificatie

Kennisinstituten met duurzame programmalijnen op het gebied van energie nauwkeurig aan laten sluiten bij de innovaties in de bouw- en installatiewereld

Opleidingsfaciliteiten uitbreiden voor instroom en omscholing in duurzame energietechnologie

CO 2 -neutraliteit kunnen we bereiken als we in een woning stap voor stap, van gas via hybride installaties, toewerken naar #vangaslos.

Auteur Richard Verbree is algemeen directeur bij Inventum.