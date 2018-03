Samenwerking met Longfonds is open deur

Opgewekt en trots tekende ik vorige maand de samenwerkingsovereenkomst tussen VELUX Nederland en het Longfonds. Dat ik mijn paraaf met overtuiging zette had een reden: gezonde longen zijn niet alleen de missie van onze nieuwe bedrijfsvriend, maar ook van onszelf. Frisse lucht zit in onze genen en met onze dakramen en ventilatie-oplossingen brengen we dagelijks gezonde lucht in de huizen van miljoenen mensen.

Dat we die lucht nodig hebben, blijkt onder meer uit onze eigen Healthy Homes Barometer. Met deze pan-Europese onderzoeken [betreffende heel Europa, red.] analyseren we de relatie tussen huizen en de gezondheid van mensen. De rode draad, al drie jaar lang, is dat veel huizen in Nederland en de rest van Europa weinig natuurlijk licht en een tekort aan ventilatie hebben en daarnaast vochtig zijn. Dergelijke ongezonde gebouwen zijn broedplaatsen voor longziektes zoals COPD en astma. Een tekort aan gezonde ‘binnenlucht’ tast dus op termijn onze volksgezondheid aan.

Wist u dat longziektes de samenleving nu al bakken met geld kosten? Van de totale schadepost, wereldwijd 82 miljard euro, gaat maar liefst de helft op aan medicijnen en verminderde arbeidsproductiviteit.

Belang van gezonde luchtkwaliteit onbekend

In zekere zin bevechten we nu samen met het Longfonds dezelfde vijand aan twee kanten. Daar waar het Longfonds longziektes aanpakt, helpen wij met onze innovatieve oplossingen het ontstaan ervan te voorkomen. Natuurlijke- en mechanische achtergrondventilatie zorgen voor een goede basis, maar echt frisse binnenlucht bereik je pas door een aantal keer per dag de ramen te openen. Voor mensen die dit dreigen te vergeten, zijn er tegenwoordig onze intelligente INTEGRA dakramen. Die stel je zo in dat openen en sluiten automatisch gaat. En er zijn zelfs al sensoren die ramen automatisch openen zodra de luchtkwaliteit in de woning verslechtert.

Het belang van een gezonde luchtkwaliteit in huis is bij veel mensen überhaupt niet bekend. Renovaties van ongezonde gebouwen worden vaak uitgesteld, omdat het nu eenmaal veel geld kost om een woning te renoveren. Toch is deze investering nodig en op termijn een geweldige investering in onze gezondheid. In het bijbrengen van dat bewustzijn zie ik een taak weggelegd voor alle partijen die betrokken zijn in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Energielabelverbetering, CO 2 -reductie en #VanGasLos zijn de thema’s die op dit moment de agenda met name bepalen. Maar door in deze opgave juist de bewoners centraal te zetten, worden alle partijen gedwongen om de luchtkwaliteit te allen tijde te garanderen, om vervolgens invulling te geven aan die overige, niet onbelangrijke, thema’s.

Ook zou de overheid meer aan voorlichting richting bewoners mogen doen. Zeker als de overheid de particuliere woningbezitter wil stimuleren om een renovatie uit te voeren om betere energieprestaties te bereiken. Uit de eerdergenoemde Healthy Home barometer kwam naar voren dat 68% van de Nederlanders renoveert om een lagere energierekening te krijgen en 67% van de Nederlanders zijn huis aanpast voor meer welzijn en comfort. Ondertussen barst de woningmarkt uit zijn voegen. Als dit het moment niet is, dan weet ik het ook niet meer.

Samenwerking is een open deur

Maar terug naar onze samenwerking met het Longfonds. U ziet waarom ik daar trots op ben. Deze week zijn ze gestart met de campagne ‘Gezonde Lucht’ om de onzichtbare lucht juist zichtbaar te maken. Ze roepen iedereen op de lucht in hun omgeving te bekijken en gaan gemeenten aansporen om in actie te komen voor gezondere lucht. In principe gaan wij een jaar met het Longfonds aan de slag, maar wat mij betreft blijft het daar niet bij. In de strijd voor meer bewustzijn van het belang van gezonde lucht is deze samenwerking een open deur. Ik hoop dat we hem lang openhouden.

Auteur: Michel Sombroek, algemeen directeur VELUX Nederland