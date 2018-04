Hybride systemen nemen traditionele cv-ketel over

De kranten stonden er vol mee; het energietransitie-manifest dat overhandigd werd aan de Tweede Kamer. Hierin wordt gepleit voor een verbod op cv-ketels vanaf 2021. De initiatiefnemers van dit manifest willen met deze maatregel de energietransitie versnellen. De klimaatdoelstelling van Parijs komt tenslotte steeds dichterbij en de situatie in Groningen is niet langer houdbaar.

Auteur: Ronald Mazurel, Manager Product Management, Vaillant

Het manifest is een initiatief van organisatiebureau Berenschot samen met diverse milieuorganisaties, energieleveranciers, VFK en Uneto-VNI. Het manifest roept de overheid op om maatregelen te treffen om de energietransitie in beweging te brengen. Bij Vaillant onderschrijven we dit belang; het hoeft niet per se een grote en drastische verandering te zijn, als er maar stappen worden gemaakt. Een verandering kun je beter geleidelijk doorvoeren, zodat je de verandering behapbaar maakt.

De energietransitie waar we nu over praten heeft tenslotte grote gevolgen voor de maatschappij, economie en natuurlijk de individuele consument. Daarom pleiten we bij Vaillant vooral voor hybridesystemen, als een soort tussenhalte naar all-electric. Want je ziet in de praktijk dat een all-electric warmtepomp voor bestaande bouw simpelweg nog een te grote investering is, vooral voor consumenten. Bij de aanschaf van een all electric warmtepompsysteem moeten consumenten namelijk ook investeren in een betere isolatie van de woning en een warmteafgiftesysteem op lagere temperatuur, zoals vloerverwarming. Zonder deze aanpassingen in de woning kan de warmtepomp onvoldoende verwarmen.

Hybridesystemen vereisen daarentegen minder aanpassingen in de woning. Ze zijn echter wel duurder dan traditionele cv-ketels, maar ze worden net zoals all-electric systemen tot en met 2020 gesubsidieerd door de overheid.

Stadsverwarming versus hybridesystemen

Hoewel we pleiten voor een geleidelijke aanpak, ziet de Tweede Kamer dit anders. Het manifest is overhandigd aan Diederik Samsom, die is aangesteld door minister Wiebes om de onderhandelingen van het Klimaat- en Energieakkoord te leiden als het gaat om verwarmingssystemen. Samsom is vooral voorstander van het uitbouwen van stadsverwarming. Dat is natuurlijk ook een duurzaam alternatief en als in bepaalde wijken blijkt dat dit op korte termijn haalbaar is, dan is het een prima oplossing. Maar in de praktijk blijkt deze oplossing zeer ingrijpend en een grote logistieke uitdaging. Er moet bijvoorbeeld een heel nieuw leidingwerk onder de grond worden aangelegd met diepe grondboringen, waardoor soms een hele wijk of binnenstad op de schop moet. Overigens is het ook een forse investering voor gemeentes, aangezien er voor de grondboringen alleen al miljoenen geïnvesteerd moet worden. Het gevolg van deze grondige maar drastische aanpak is dat deze transitie misschien wel tientallen jaren in beslag gaat nemen. Hierdoor blijft Nederland achterlopen op de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs.

Duurzame oplossingen huren in plaats van kopen

Wij geloven daarom eerder in hybridesystemen, omdat deze gemakkelijk te installeren zijn in bestaande woningen en gebouwen en het een betaalbare oplossing is voor consumenten. Vooral als er nieuwe businessmodellen op de markt komen, waarbij consumenten niet langer zelf de aanschafskosten hoeven te betalen. Energieleveranciers kunnen bijvoorbeeld een verwarmingsinstallatie aan de klant verstrekken en de aanschafkosten verwerken in maandelijkse abonnementskosten. De consument betaalt dan een vast bedrag per maand voor de installatie- en energiekosten. Dit is een businessmodel dat organisaties in andere sectoren al volop hanteren, vooral bij grotere investeringen.

Oplossingen voor de korte termijn

Als het gaat om het manifest, dan hopen we dat de Tweede Kamer inziet dat er maatregelen vanuit de overheid nodig zijn om de energietransitie te versnellen en dat er op allerlei terreinen vaart gemaakt moet worden. Het is belangrijk dat we ons niet blindstaren op één oplossing, zoals stadsverwarming, maar ook volop inzetten op oplossingen voor de korte termijn, zoals hybridesystemen. Door verschillende duurzame oplossingen in te zetten, zoals stadsverwarming, warmtepompen en hybridesystemen, kunnen we de energietransitie sneller realiseren en een voorbeeld zijn voor de rest van Europa.