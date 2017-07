Seminars Zorgvastgoed: Langer, beter, gezonder wonen

Langer, beter en gezonder thuis wonen. Daar moeten corporaties en eigenaren van zorgvastgoed op inspelen. Het Kadaster becijferde dat mogelijk 3 miljoen m2 leeg komt te staan. Er is minder vraag naar vastgoed en de gebouwen voldoen niet meer aan de eisen van 2017.

Het zijn ware energieslurpers: 900 miljoen m3 gas en 23 miljoen MWh aan elektriciteit. Dat is het forse en vooral onnodig hoge energieverbruik van de zorgvastgoedsector. Terwijl er vandaag de dag zoveel mogelijk is om deze verspilling fors te verminderen. Een handjevol zorginstellingen laten met all electric gebouwen en duurzame elektriciteitsopwekking zien dat dit deel van toekomstbestendigheid binnen handbereik ligt.

Om de versnelling naar een toekomstbestendige voorraad mogelijk te maken, organiseert Duurzaam Gebouwd drie seminars op 21, 26 of 28 september 2017 in respectievelijk Zwolle, Amersfoort en Den Haag. We reiken concrete handvaten aan, om te starten met renovatie, transformatie of nieuwbouw van toekomstbestendig zorgvastgoed (intra- en extramuraal). Experts uit diverse hoeken gaan in op domotica, ontwerp & flexibiliteit, gezond binnenklimaat, langer thuis wonen en meer.

