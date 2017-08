Verzorgingshuis wordt woongebouw voor ouderen

Auteur: Tim van Dorsten

Woningcorporatie Habion heeft verzorgingshuis Arcadia in Rotterdam gerenoveerd tot een woongebouw waarin ouderen zelfstandig kunnen wonen.

Het oude verzorgingshuis van zorginstelling Laurens beschikte over 156 kamers voor zorgbehoevende ouderen. Met het scheiden van wonen en zorg verminderde het aantal ouderen dat hiernaartoe trok. Dit zorgde voor leegstand.

Van onzelfstandige naar zelfstandige woningen

Nadat de zorginstelling de huur in 2014 opzegde, besloot Habion het gebouw te herontwikkelen tot een woongebouw met sociale-huurwoningen. De renovatie startte eind 2014 en deze zomer heeft aannemer Hemubo de werkzaamheden voltooid. Dit had mede te maken met een tussenpose van een jaar, omdat er meer vraag was grotere woningen dan aanvankelijk in het plan was opgenomen.

Het vernieuwde Arcadia-gebouw beschikt over 26 studio’s, 84 2-kamerappartementen en 9 3-kamerappartementen. Het voornaamste werk was om de onzelfstandige ruimtes zelfstandig te maken, door in iedere woning een keuken en badkamer te installeren. Daarnaast heeft dit bouwbedrijf de entree van het gebouw vernieuwd, de begane grond opnieuw ingericht en de gezamenlijke ruimtes voorzien van nieuwe ventilatiesystemen en ledverlichting. Het energielabel is op B-niveau gebleven, om de huurprijzen betaalbaar te houden.

Meer dan alleen woningen

Naast de woningen beschikt dit gebouw ook over een restaurant, een winkel, een kapsalon, een fysiotherapiepraktijk en een dagopvang voor mensen met geestelijke problemen. Op de plek van de oude gaarkeuken zijn bergingen en een stalling voor fietsen en scootmobielen gerealiseerd. Ook de parkeerplekken en groenvoorziening zijn opnieuw ingericht. Op 13 oktober vindt de officiële opening plaats van Arcadia.