'Energierobot voorkomt massale energieverspilling'

De helft van duurzaam opgewekte energie wordt door gebouwen verspild. Door onjuist afgestelde installaties worden panden verwarmd, verlicht of gekoeld terwijl er niemand aanwezig is. Om deze uitdaging in te vullen introduceert ING de Energierobot.

Met de data is het mogelijk om het energiemanagement in gebouwen te verbeteren. Hierdoor is minder energie en onderhoud nodig, verouderen installaties minder snel en wordt onnodige CO 2 -uitstoot vermeden. Verder kunnen partijen met de robot voldoen aan de sinds 1 januari geldende wettelijke verplichting om een energiemonitoringssysteem te hebben.

“In de praktijk verbruiken veel gebouwen aanzienlijk meer dan op basis van hun energielabel mag worden verwacht”, geeft algemeen directeur Peter Göbel van ING Real Estate Finance Nederland aan over de verspilling van gebouwen. “Om de oorzaken van de nog steeds grootschalige energieverspilling in gebouwen inzichtelijk te maken én er wat aan te doen, introduceert ING voor haar vastgoedklanten de Energierobot.”

Ook Duurzaam Gebouwd-expert en CFP-directeur Bram Adema is enthousiast over de tool. “Tot dusver was de praktijk om energieverspilling in gebouwen aan te pakken tijdrovend, en er zijn ook niet genoeg energieconsultants om de meer dan 500.000 gebouwen in Nederland in de gaten te houden. Daarom hebben we een robot ontworpen die dit volledig automatisch kan, en 24/7.”

De ING Energierobot is een nieuwe ontwikkeling die volgt op de twee jaar geleden door ING gelanceerde digitale online duurzaamheidsscan tool die ING REF toen ook in samenwerking met CFP Green Buildings aan alle ING vastgoedklanten ter beschikking heeft gesteld. Dat was een van de grootste verduurzamingsinitiatieven op de Nederlandse vastgoedmarkt, aangezien ING REF in Nederland circa 30.000 gebouwen financiert met bij elkaar meer dan 17 miljoen vierkante meter aan onroerend goed. Daarbij betaalde ING de verstrekking van de energielabel voor het verduurzaamde gebouw.