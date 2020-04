Webinar: Blijf Bruisen, ook in tijden van corona

Wat kunnen gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties doen om hen te helpen met elkaar in contact te blijven? Welke tips en ervaringen zijn er? Het platform ZorgSaamWonen organiseert op donderdag 23 april dit webinar om u te inspireren en te informeren om samen te Blijven Bruisen!

Het webinar vindt plaats op donderdag 23 april van 15.00 uur tot 16.00 uur.

Inschrijven voor het webinar

Deze sprekers verzorgen het inhoudelijke gedeelte van het webinar:

Hugo van den Beld, specialist in de aanpak van eenzaamheid, ziet in de huidige bijzondere periode een extra opgave en ook kansen voor het thema eenzaamheid. Wat voor kansen ziet hij? En welke valkuilen liggen op de loer? Vanuit het programma Een tegen Eenzaamheid geeft hij een overzicht van maatregelen uit een groot aantal gemeenten in Nederland. Het is belangrijk om de aanpak te borgen en te versterken rekening houden met verschillende scenario’s wat betreft de duur van de Corona-maatregelen Hoe doet je dat? Hugo van den Beld gaat in op bovenstaande vragen en deelt ook ervaring uit de eerste online Kennisdeler Aanpak Eenzaamheid die hij op 25 maart organiseerde.

Kees Penninx van bureau ActivAge is bedenker van de methodiek Studio BRUIS – Samen Buurten. Met behulp van deze methodiek leren bewoners en professionals hoe zij met elkaar een impuls kunnen geven aan de ‘sociale vitalisering’ van een 55+ wooncomplex, op weg naar een bruisende woongemeenschap. Nu het Coronavirus onze samenleving tot stilstand brengt,roept hij bewoners van seniorencomplexen en woongemeenschappen op: BLIJF BRUISEN! Dat kan op heel veel manieren, ook zonder direct fysiek contact. U hoort een aantal tips van Kees voor professionals, vrijwilligers maar ook voor ouderen zelf.

Els van Betten van corporatie Habion heeft samen met buurtbewoners en bewoners hun verzorgingshuizen een tweede jeugd gegeven en is ontwikkelaar van LIFE: een bijzonder woongebouw met moderne appartementen voor betrokken mensen uit Amsterdam. U maakt kennis met hun projecten en leert van de ervaringen die Habion heeft gedaan om samen met bewoners wooncomplexen te realiseren waarin mensen blijvend naar elkaar omkijken. Ook hoort u hoe ze in deze corona-tijden de onderlinge betrokkenheid op peil houden.

Het webinar is gratis voor leden (1 kaart) en partners van ZorgSaamWonen, word lid voor slechts €195,- en neem gratis deel. Voor niet leden is de prijs voor deelname €49,50.

Inschrijven voor het webinar