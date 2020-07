Op zoek naar oplossingen in het zorgvastgoed

Op de derde en laatste dag van de drukbezochte online vakbeurs Real Estate Futureproof zagen we gisteren aan twee ronde tafels thema's terug die direct aansluiten op belangrijke kennisdomeinen van Duurzaam Gebouwd en haar uitgever Acquire Publishing: zorgvastgoed en circulariteit.

Ronde tafel: Zorgvastgoed: komen tot de juiste oplossingen

“Er komen elke week 1.250 75-plussers bij”, aldus Co Politiek (Careinvest), en dus moeten er snel oplossingen komen voor hun huisvesting. “De cijfers zijn duidelijk”, aldus gespreksleider Anton Los (Perfect Place), “maar waarom wordt er dan zo weinig gerealiseerd?” Er zijn wel tal van mogelijkheden, zo betoogde Judith Tillie (Woonzorg Nederland), maar eerst dienen betrokken partijen samen de schouders eronder te zetten.

Vaak ontbreekt het echter aan integratie, beaamt ook Politiek: “Het is een integraal vraagstuk, waar zaken als wetgeving en financiering soms niet op aansluiten.” Vandaar de roep van Tillie om regie van de overheid, met een routekaart en de taskforce Wonen en Zorg. Om de opgave te helpen realiseren, pleitte Mark Logtenberg (HD Groep) ten slotte voor meer data-analyses, waarmee hij al vaker partijen wist te overtuigen. “Ook kun je zo beter zoeken naar geschikte locaties.”

Ronde tafel: Van lineaire naar circulaire businesscase

Op de vraag over de haalbaarheid van circulaire businesscases, van gespreksleider Floris van Haagen (Copper8), reageerde het gevarieerde gezelschap genuanceerd (Jurgen Schoenmakers, Dura Vermeer; Dorien van der Weele, Mosa; Nenad Bogdanovic, HEEMwonen; Bas de Haan, Jan Snel). “We moeten nu extra investeren om dat vliegwiel te starten”, aldus Van der Weele. Stilzitten is dus geen optie meer. In modellen voor een circulaire businesscase wint ‘circulariteit’ het soms van ‘traditioneel’, ervoer De Haan. Vraag blijft met welke milieubelasting je dan rekent.

Neem ook het maatschappelijk rendement mee, aldus Bogdanovic. Hetzelfde geldt voor de MPG, waarbij het ook om de gezondheid moet gaan, aldus Schoenmakers. “Verder zijn de ervaren voordelen voor de huurders van belang”, voegde Bogdanovic toe. “Als een circulaire businesscase niet positief uitpakt”, besloot Van Haagen, “gebruik die dan wel om de mindset te veranderen”.

