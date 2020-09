Onderzoek naar tijdelijke woonvormen voor kwetsbare groepen

In een onderzoek van Platform31 naar flexibele woonvormen voor kwetsbare groepen wordt ingegaan op de rolverdeling, de toenemende overlast en de samenhang met minder kwetsbare doelgroepen.

Zorgorganisaties, gemeenten en huisvesters werken hard aan het proces van uitstroom van cliënten richting zelfstandig wonen, schrijft het platform Zorgsaam Wonen op basis van het onderzoek ‘Flexwonen als opstap naar zelfstandig wonen’. De studie is uitgevoerd door Platform31 en Expertisecentrum Flexwonen, in opdracht van provincie Gelderland en het ministerie van BZK. Daarin worden lessen opgetekend uit tien van deze woonvormen van flexwonen, waar onder andere zorgdoelgroepen worden gehuisvest.

Er zijn projecten onderzocht waar een eigen stek wordt aangeboden, vaak gemengd met andere, minder kwetsbare doelgroepen. Het gaat om woonvormen waar zorg en begeleiding meestal dichtbij georganiseerd zijn. Zorgen zijn er over de toenemende overlast in bepaalde wijken door concentraties van kwetsbare groepen. Ook wordt eraan getwijfeld of alle uitstromers de zelfstandigheid wel aankunnen en of er in de wijk voldoende hulp en ondersteuning geboden kan worden door zorg- en welzijnsorganisaties.

Er is behoefte aan een meer divers palet aan woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Momenteel wordt wel veel geëxperimenteerd met tijdelijke woonvormen voor deze doelgroepen.

Naast een analyse van uiteenlopende randvoorwaarden in ontwikkeling, exploitatie en beheer van die tien genoemde projecten, biedt het onderzoek ook aanbevelingen aan zowel zorgorganisaties, gemeenten als huisvesters.

Over het algemeen geldt dat een heldere rolverdeling tussen huisvester, beheerder, zorgorganisaties en gemeente essentieel is voor het succesvol functioneren van tijdelijke woonvormen voor kwetsbare groepen. Lees hier de volledige lijst met aanbevelingen.

Webinar Gemengd Wonen: recept voor leefbaarheid

Bron: Zorgsaam Wonen / Platform31