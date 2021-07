In het ziekenhuis staan de zorg voor patiënten en het realiseren van doorslaggevende onderzoeken centraal. Je hebt te maken met snelle veranderingen door onder andere de vergrijzingsopgave en hogere verwachtingen van patiënten. Hoe ben je voorbereid op de toekomst en maak je je vastgoed toekomstbestendig? Je leest het in de gratis whitepaper ‘Toekomstbestendige zorg begint bij inzicht en grip’.

In de whitepaper lees je hoe je zorgvastgoed kan bijdragen aan het ultieme doel van je organisatie: een veilige en gezonde omgeving creëren, waarin personeel, patiënten en bezoekers zich veilig en comfortabel voelen. Hoe ga je dan van inzicht naar flexibiliteit en welke rol heeft digitalisering hierin te vervullen? Experts Ben Alen en Maikel Nabuurs van Strukton Worksphere leggen je uit hoe je data met relatieve eenvoud kunt achterhalen en met sensortechnologie inzicht en grip verkrijgt.

Veilig en gezond

Na het lezen van de whitepaper ken je de mogelijkheden om je zorgorganisatie blijvend veilig en gezond te maken, weet je waar het laaghangend fruit hangt en weet je hoe digitalisering jou kan helpen om data in beeld te brengen. Met PULSE als verbindende sleutel weet je hoe je verbanden kunt leggen tussen verschillende informatiestromen en kun je verbeteringen doorvoeren, om je vastgoed blijvend toekomstbestendig, gezond en veilig te maken.

Eerste stap naar verduurzaming en digitalisering

Ook betrekken we je in de whitepaper bij een uitdaging: is jouw ziekenhuis aan verduurzaming en digitalisering toe? Dan geeft deze whitepaper de eerste aanzet om jouw plannen in te vullen.

Je leest de whitepaper gratis in de kennisbank van Duurzaam Gebouwd.