<span>Ziekenhuis St Jansdal laat duurzaamheidsmaatregelen zien</span>

Je kunt vanaf nu op een innovatieve manier kennismaken met de duurzaamheidsmaatregelen van Ziekenhuis St Jansdal: een interactieve 360-graden rondleiding laat je 62 duurzame oplossingen in detail verkennen.

Wie aansluit bij de rondleiding krijgt een exclusieve blik op diverse afdelingen van het ziekenhuis die normaal gesproken niet voor publiek toegankelijk zijn. Denk aan de technische ruimtes en operatiekamers.

Arend Jan Poelarends, lid van de Raad van Bestuur en Erika Geelkerken, projectcoördinator duurzaamheid, leiden je rond en geven toelichting op de uitgevoerde oplossingen. Die dragen bij aan de realisatie van een duurzaam gebouw én organisatie.

Procesverbetering en gedragsverandering

Tijdens de rondleiding krijg je niet alleen technische maatregelen rondom duurzaamheid te zien. Ook zijn er procesverbeteringen rondom bijvoorbeeld gedragsverandering. Judy van Gelder is medicatieveiligheidsfunctionaris en illustreert: “Laatst belde een patiënt af voor zijn behandeling, omdat zijn auto kapot was. De ziekenhuisapotheek belde de patiënt of hij misschien op de fiets kon komen of een buurman kon vragen hem te brengen. Er lag immers een kuur op hem te wachten. Naast het feit dat dit infuus €1500 kost, is het ook verspilling en vervuilend als we hem gewoon weg moeten gooien. Het resultaat was dat hij toch naar het ziekenhuis is gekomen."

Rondleiding

Deze interactieve 360-graden tour is toegankelijk voor iedereen en is te vinden op de website van Kijk! Duurzaam!