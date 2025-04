De praktische invulling van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Stichting C23 helpt zorgorganisaties bij het realiseren van de doelen uit de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0). Samen met partners als Stichting Lucrum, resultaatpartners en onderwijsinstellingen, ontwikkelt C23 praktische tools en programma’s voor versnelling in verduurzaming, met focus op gezondheid, energie, circulariteit en mobiliteit.

Emma Rijpstra, Directeur Stichting C23, licht toe hoe deze aanpak in de praktijk werkt en welke concrete resultaten inmiddels zijn geboekt. Ze laat zien hoe zorginstellingen, samen met leveranciers en regionale partners, duurzaamheid structureel kunnen verankeren in hun organisatie.

Er zijn drie pijlers in de aanpak. Activeren: de introductie van het duurzaamheidskompas, verbindende sessies met de keten en herhaal- en reflectiemomenten. Informeren: webinars, rondetafels en een kennisbibliotheek, evenals uitwisseling van praktijkervaringen tussen zorg en leveranciers. En tot slot het budgetteren: duurzaamheidsdepot via leverancierscontracten, de inzet van subsidies, leningen en het provinciaal energiefonds en impactanalyses op thema’s zoals vastgoed, mobiliteit en afval.

Het duurzaamheidskompas: richting en structuur

Het kompas helpt zorginstellingen gestructureerd inzicht te krijgen in:

Beleid

Energie

Vastgoed

Mobiliteit

Afval & circulariteit

De aanpak bestaat uit vier stappen:

Interviews en 0-meting Opstellen duurzaamheidskompas Businesscase (niet alles verdient zich direct terug) Monitoring over langere termijn





Resultaten bij pilotdeelnemers tonen duidelijke groei op meerdere thema’s, met uitschieters naar boven én beneden. Door de laagdrempelige en pragmatische aanpak ervaren instellingen duidelijke richting en handelingsperspectief. Een van de meest onderschatte, maar krachtige instrumenten voor verduurzaming is het duurzaamheidsdepot. Stichting Lucrum, een grote inkooporganisatie voor de zorg, heeft dit mechanisme in samenwerking met leveranciers opgezet. De werking is eenvoudig: bij elke inkoopbijdrage stort de leverancier een klein percentage in een gezamenlijk depot. Dit budget wordt vervolgens ingezet voor duurzame maatregelen binnen zorginstellingen – denk aan de installatie van laadpalen, energiemetingen of de inzet van een duurzaamheidscoach.

Leveranciers als Renewi en Huuskes doen actief mee. Dankzij deze samenwerking is het depot inmiddels gegroeid tot een beschikbare som van bijna 2 miljoen euro – klaar om duurzame stappen in de zorgsector te financieren. Ook de provincie Overijssel speelt een belangrijke rol. Via het energiefonds is een constructie opgezet waardoor kleinere instellingen lagere rente en beter toegankelijke financiering krijgen voor duurzaam vastgoed.

Voorbeelden uit de praktijk

Carel Lurvink (inkooporganisatie) ontwikkelt een impactscore voor materialen, waarmee eenvoudig te zien is welk duurzamer alternatief beschikbaar is – vaak kostenneutraal of zelfs goedkoper. Afvalcoaches en CO₂-metingen via Renewi geven inzicht in afvalstromen en reductiekansen. Medewerkers worden getraind in duurzaam gebruik van producten. Het effect is zichtbaar: kennis groeit, gedrag verandert en instellingen werken samen met leveranciers aan een duurzamere zorgketen.

Emma sluit haar verhaal af met een duidelijke oproep aan zowel zorgorganisaties als leveranciers: wacht niet af, maar neem verantwoordelijkheid en maak duurzaamheid concreet. De tools zijn er – het is aan de sector om ze te benutten.Met twee krachtige uitspraken onderstreepte ze de urgentie én het handelingsperspectief: “Geef jouw Green Deal betekenis – start nu met het duurzaamheidskompas. Maak impact waar het ertoe doet. De zorg vraagt om coöperatie – en jij kunt het verschil maken!” Op de vraag of de aanpak van Stichting C23 wordt uitgebreid naar andere provincies, antwoordde Emma bevestigend: “Zeker, we willen uitbreiden – en deze sessie is meteen een uitnodiging aan anderen om mee te doen.”De ambitie is duidelijk: de succesvolle aanpak in Overijssel verdient navolging, zodat ook in andere regio’s duurzame zorg van papier naar praktijk gaat.