Samenwerken is de sleutel voor duurzame zorg

Hoe cruciaal is samenwerking bij het verduurzamen van de zorgsector? Dat wordt duidelijk in een gesprek met Yannick Heirbaut, Senior Consultant bij CFP Green Buildings.

Als medeondertekenaar ondersteunt CFP ondersteunt zorginstellingen zoals ASVZ, AMC, Charim en Amaris Zorggroep bij het toekomstbestendig maken van hun vastgoed. “De zorg heeft over het algemeen beperkt budget voor verduurzaming," legt Yannick uit. “De focus ligt logischerwijs op de patiënt of cliënt, en dat maakt het lastig om budget vrij te maken voor verduurzaming. Dit is nu extra problematisch, met stijgende energieprijzen, inflatie en personeelstekorten.”

Forse investeringen, beperkte ruimte

De energietransitie vraagt forse investeringen, terwijl de financiële ruimte vaak beperkt is. De oplossing ligt volgens Yannick in samenwerking. Door gezamenlijke doelen te stellen, zoals verwoord in de Green Deal, ontstaat er niet alleen meer draagvlak, maar ook praktische meerwaarde. “Zorgorganisaties kunnen leren van elkaar, van partijen die al verder zijn. Die gezamenlijkheid zie je meer in de zorg dan in andere sectoren waar concurrentie een grotere rol speelt.”

Inzet op diverse thema’s

CFP levert concrete bijdragen binnen verschillende thema’s van de Green Deal, waaronder gezondheid, COâ‚‚-reductie en circulariteit. Zo worden gezondheidbevorderende maatregelen geïntegreerd in verduurzamingstrajecten – denk aan betere luchtkwaliteit, meer daglichttoetreding en thermisch comfort. Ook zet CFP in op vergroening van de zorgomgeving via natuurinclusief bouwen. Op het vlak van circulariteit adviseert CFP over hergebruik van materialen, het gebruik van materialenpaspoorten en losmaakbare constructies.

Inzicht krijgen

Daarnaast begeleidt CFP zorginstellingen met energiescans, routekaarten en de implementatie van energiebesparende maatregelen zoals ledverlichting, isolatie en warmtepompen. “Digitale tools zoals de Green Buildings Tool, COâ‚‚-reductieplannen en duurzaamheidsrapportages helpen instellingen om inzicht te krijgen in de juiste stappen voor hun verduurzamingsopgave”, gaat Yannick verder.

Yannick ondertekende de Green Deal tijdens de WorkPlace Xperience 2025

Volgens Yannick zijn fysieke bijeenkomsten, zoals congressen, onmisbaar om betrokkenheid te stimuleren. “Juist omdat zorginstellingen het zo druk hebben, is het belangrijk om even uit de dagelijkse praktijk te stappen en samen te reflecteren. Dan ontstaat er ruimte om duurzaamheid structureel te benaderen. Bovendien zie je dat anderen het ook doen – en dat motiveert.”

De kracht van kennisdeling

Leren van anderen is essentieel. “We hebben zorgklanten waarbij duurzaamheid nog in de kinderschoenen staat en anderen die al heel ver zijn wat betreft duurzaamheid,” vertelt Yannick. “Van beide partijen leer je – niet alleen wat werkt, maar ook wat níet werkt. Kennisdeling is hierbij essentieel.” CFP is een schakel in het netwerk van verduurzaming en zoekt daarin de samenwerking met bijvoorbeeld brancheorganisaties, gebouwbeheerders en leveranciers om de verduurzaming zo goed mogelijk te laten verlopen.

“Wij zoeken continu naar partners om verder te ontdekken wat wél en wat niet werkt. Alleen samen komen we verder.”

Daarom organiseert CFP ook evenementen waar ondernemers, financiers en zorginstellingen kunnen sparren over actuele uitdagingen, veranderende wetgeving en technologische innovaties. Op Duurzaam Gebouwd blijf je op de hoogte van deze activiteiten, door middel van eventverslagen, projectartikelen en meer.

Tekst: Manon Huntjens