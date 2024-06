In vijf stappen naar een circulaire bouwwereld

Hoe bereik je een volledige circulaire bouweconomie? Aan de hand van verschillende focusgebieden legt producent van kalkzandsteen Calduran uit hoe dit werkt.

Nederland bevindt zich op de goede weg van een lineaire naar een circulaire bouweconomie. Toch zijn er nog een aantal stappen noodzakelijk om tot volledige circulariteit te komen. In een whitepaper legt Calduran, producent en leverancier van kalkzandsteen, aan de hand van vijf focusgebieden uit hoe Nederland tot een volledig circulaire bouweconomie kan komen.

Milieu-impact

Zo is het van belang om het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen en om de hoeveelheid restafval op bouwplaatsen te reduceren. Door een gebouw circulair te slopen kunnen onderdelen van een gebouw beter worden hergebruikt. Dit houdt onder meer een verbetering van de recyclebaarheid van bouwmaterialen in, bijvoorbeeld door bouwmaterialen vanuit de Milieukostenindicator (MKI) te bekijken. De MKI geeft wat de milieu-impact van een materiaal is. Daarnaast dienen ontwerpers geen producten toe te passen met ongewenste chemische stoffen, omdat die stoffen de recyclebaarheid van bouwmaterialen kunnen belemmeren.

Ook bij de productie van bouwmaterialen zijn nog aanzienlijke verbeteringen te behalen. Door productieafval niet af te voeren maar zo eel mogelijk opnieuw in te zetten bij de productie, is een efficiënter hergebruik mogelijk. Zo biedt de tool ‘Overall Equipment Effectiveness’ de mogelijkheid om het productieproces te monitoren en in de gaten te krijgen waar de grote verliezen in het productieproces liggen. Daarbij is een verdere verlaging van de MKI mogelijk door een besparing op energieverbruik tijdens productie en de inzet van duurzame energiebronnen, zoals zon en wind.

Nieuwe toepassing

Verder is het van belang om zoveel mogelijk producten te hergebruiken in een nieuwe toepassing. Dit kan het beste na een controle en – indien nodig – een revisie van het product. Na de sloop dienen producten verzameld te worden via lokale bouwhubs, waar via een online webshop producten inzichtelijk en beschikbaar komen voor doorverkoop. Het demontabel maken van gebouwonderdelen is hierbij belangrijk, zeker als de levensduur van een gebouwonderdeel korter is dan de levensduur van een gebouw. Ook ziet Calduran in het gebruik van biobased materialen een manier om te komen tot een circulaire economie.

Alle onderdelen

Tot slot benadrukt Calduran het belang van toekomstbestendig ontwerpen. Een volledig circulaire bouweconomie is namelijk enkel haalbaar als alle onderdelen binnen de bouwsector hun steentje bijdragen. In de whitepaper ‘Vijf stappen naar een circulaire bouwwereld’ beschrijft Calduran uitgebreid wat volgens haar moet gebeuren om te komen tot een volledig circulaire bouwwereld.

