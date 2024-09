Kickstart en handen uit de mouwen voor circulair bouwen

Op donderdag 26 september aanstaande vindt het kennisevent Circulair Bouwen Handen uit de mouwen plaats in Den Haag. DGMR en bba binnenmilieu bieden een kickstart voor circulair bouwen die inzoomt op ervaringen in de praktijk. Inspirerende keynotes en workshops belichten de breedte van circulariteit.

Samenwerking en kennisdeling is de beste manier om circulariteit concreet te maken, vinden organisatoren DGMR en bba binnenmilieu. In de praktijk is circulair bouwen best complex en de ambities worden steeds hoger. Concretere ontwerprichtingen, effectievere ontwerpoplossingen: in interactieve workshops brengt het event die verder voor thema’s als biobased, materiaal, geveltechniek, akoestiek, gezondheid, gebiedsontwikkeling, brandveiligheid en installaties.

Tijdens het plenaire deel van dit kennisevent inspireren Andy van den Dobbelsteen (TU Delft), Do Janne Vermeulen (Team V Architectuur) en Yvette Watson (PHI Factory / 2B Collective) de deelnemers. De boodschap van Andy is: terug naar de natuur en die principes inzetten voor een duurzame samenleving. Do Janne zoomt in op de toepassing van hout in bijzondere en grote gebouwen. Afsluitend gaat Yvette met de deelnemers op zoek naar de gamechangers in het realiseren van circulaire oplossingen.

Circulair Bouwen

Deelnemen aan het kennisevent Circulair Bouwen. Handen uit de mouwen? Hier schrijf je in. Het kennisevent vindt plaats op donderdag 26 september van 13.00 tot 19.00 uur in The Hague Conference Center New Babylon.