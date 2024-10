Opschaling nieuw leven voor oude gevelstenen

De bedrijven Rebrick en het Duitse Klinker Historika, gespcialiseerd in het aanbieden van herwonnen gevelstenen, slaan de handen ineen om op grotere schaal oude gevelstenen nieuw leven in te blazen.

Door de samenwerking kan de Nederlandse bouwsector sneller verduurzaamd worden, zo oordelen de organisaties. Het streven is om in 2025 circa 2 miljoen stenen op voorraad te hebben, zodat grote volumes direct uit voorraad kunnen worden geleverd aan Nederlandse bouwprojecten.

De taakverdeling is simpel. Klinker Historika oogst alle stenen in Nederland en Rebrick neemt de voorraad en verkoop ervan voor zijn rekening. Eigenaar van Rebrick, Bob Floris, is duidelijk over het belang van deze samenwerking: “In 1 klap verandert het speelveld, aangezien we nu veel eenvoudiger ook grote bouwvolumes van bijvoorbeeld 500.000 stenen per order aan kunnen. Dat maakt dat sectoren waar al langer een verduurzamingswens bestaat, zoals de overheid en woningcorporaties, nu makkelijker circulair kunnen bouwen door gevelstenen te hergebruiken in bouwprojecten.”

Troef voor Klimaatakkoord

De door Klinker Historika geoogste stenen hebben al een geheel eigen geschiedenis. Dit zorgt niet alleen voor een steen met karakter en een unieke esthetiek, maar ook voor een aanzienlijke CO 2 -reductie. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat het hergebruiken van gevelstenen leidt tot 95 procent CO 2 -reductie in vergelijking met traditionele bouwmethoden, zo meldt Rebrick. Volgens het bedrijf een win-win dat binnen bouwprojecten nu gebruik kan worden gemaakt van duurzame materialen, zonder concessies te hoeven doen op kwaliteit en esthetiek. "De samenwerking tussen Rebrick en Klinker Historika is dan ook een belangrijke stap richting een circulaire bouweconomie."

“Met deze samenwerking willen we niet alleen de Nederlandse bouw verduurzamen, maar ook bewustwording creëren rondom de waarde van hergebruik,” vertelt Bob Floris. Een project waar deze waarde goed tot uiting komt is de renovatie van de HTM tramremise in Scheveningen. De tramremise aan het Harstenhoekplein bestaat al sinds 1905 en wordt nu volledig gerenoveerd om geschikt te maken voor de nieuwe lagevloertrams die in 2026 gaan rijden. Rebrick levert ruim 20.000 gevelstenen, met een eigen karakter en verhaal. “Een tweede leven voor deze stenen is niet alleen duurzaam, maar ook bijzonder.”

Foto bovenaan: Markus Perolles en Mattias Jaeger van Klinker Historika en Bob Floris van Rebrick