Akoestische oplossingen behalen duurzaamheidsstandaard

De wereldwijde duurzaamheidsstandaard Cradle to Cradle geeft ontwikkelaars, architecten en aannemers mogelijkheden om duurzame materiaalkeuzes te maken. Het toepassen van die producten levert kansen op om punten te scoren in systemen als WELL en BREEAM-NL.

"Echte actie ondernemen om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en onweerlegbaar bewijs leveren van betere prestaties is een zware taak. C2C-certificering neemt het giswerk weg uit duurzaamheidsmaatregelen voor producten", zegt Parik Chopra, Managing Director bij Rockfon. "C2C Versie 4.0 biedt Rockfon een waardevolle en bewezen benchmark tegen de toenemende focus op duurzaamheidsprestaties", voegt Parik toe. “Het stelt ons niet alleen in staat om onze vooruitgang op het gebied van duurzaamheid te meten aan de hand van onze gestelde doelen, maar het onderscheidt ons ook in de markt omdat we leiderschap en toewijding tonen in elk aspect van duurzaamheid.”

Behaalde niveau’s

Ondertussen zijn 86 procent van de akoestische oplossingen van Rockfon Cradle to Cradle-silver gecertificeerd. Daarnaast is het Cradle to Cradle Platinum-niveau behaald voor de categorie Algemeen – Milieubeleid en -beheer. Gold werd behaald voor de categorie Sociale Rechtvaardigheid. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties worden toegepast als raamwerk bij het stellen van economische, sociale en ecologische doelstellingen en het meten van de vooruitgang, volgens ROCKWOOL.