Alliantie zorgt voor landelijke dekking circulaire gevelstenen

Een krachtenbundeling zorgt voor een landelijke dekking van aanbod van circulaire gevelstenen. De Rebrick-alliantie, tussen Bouwcenters Concordia, Esselink, Van Hoppe-Swinkels en Floris brengen met deze samenwerking hun expertise samen. Oprichter Rebrick Nederland Bob Floris vertelt je meer in dit artikel.

Met de innovatieve en strategische samenwerking willen de vier Bouwcenters positieve impact maken binnen de bouwsector. “Onze gezamenlijke expertise en passie voor duurzaamheid stellen ons in staat om gevelstenen te leveren die niet alleen esthetisch aantrekkelijk zijn, maar ook bijdragen aan een groenere toekomst,” vertelt Bob, die naast oprichter Rebrick Nederland ook directeur is van Bouwcenter Floris.

Vergroten vraag en aanbod

Bob vertelt verder: “De laatste maanden stonden in het teken van het vergroten van zowel de vraag als het aanbod. Waar door de recente samenwerking met Klinker Historika al grote bouwvolumes kunnen worden aangeboden, zorgt de landelijke dekking er vanaf nu voor dat er zo min mogelijk transportkilometers hoeven worden gemaakt. En dat is zeer gewenst met straks 2 miljoen stenen op voorraad, direct klaar voor uitlevering.”

Een uiteindelijk doel van de alliantie is om elke geoogste gevelsteen weer opnieuw in te zetten in bouwprojecten. “Dit heeft niet alleen voordelen voor de score van de Milieuprestatie Gebouwen, maar zo behouden we ook een stukje karakter en vakmanschap uit de Nederlandse geschiedenis”, vervolgt Bob. “Onze eerstvolgende mijlpaal als alliantie is het optimaliseren en het machinaal maken van het oogstproces, zodat we in de nabije toekomst de geoogste gevelstenen goedkoper kunnen aanbieden.”

Minimaliseren milieu-impact

Rebrick Nederland richt zich op het aanbieden van gevelstenen uit sloopprojecten. De herwonnen gevelstenen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en minimaliseren door het hergebruik de impact op het milieu. Naast een CO 2 -reductie tot 95% (in vergelijking met traditionele bouwmethoden) zorgt het hergebruiken van gevelstenen ook voor een unieke esthetiek. Hierdoor maken architecten, aannemers en projectontwikkelaars een duurzame keuze, zonder concessies te hoeven doen op kwaliteit en esthetiek. Je leest meer informatie over het assortiment en de beschikbaarheid op deze pagina.

Foto boven: vlnr Cock Sierhuis (Floris), André Bruining (Concordia), Arjan Ahout (Van Hoppe-Swinkels), Taco van Dieren (Esselink), Tom Swinkels (Van Hoppe-Swinkels), Bob Floris (Floris) en Robert Brand (Concordia)