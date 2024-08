Materialenpaspoort voor energieneutrale appartementen

Een materialenpaspoort voor 26 energieneutrale huurappartementen in Millingen aan de Rijn biedt inzicht in gebruikte materialen en producten in de gebouwen. Die informatie is belangrijk om toekomstige losmaakbaarheid en hergebruik van materialen zeker te stellen.

Opdrachtgever Waardwonen ontving het paspoort van Giesbers. Volgens Giesbers sluit het materialenpaspoort aan bij de groeiende behoefte aan circulaire bouwopgaven, die niet alleen de milieu-impact verminderen, maar ook bijdragen aan een veerkrachtige en aanpasbare woonomgeving.

Conceptuele benadering

De bouw van het Componistenhof, was de laatste fase van het plangebied Schoolocatie. De conceptuele benadering zorgde ervoor dat het voorlopige ontwerp snel gerealiseerd werd. Ook de DO-fase werd snel afgerond, volgens Giesbers onder andere te danken aan de goede samenwerking met Woonwaard. Daarnaast zijn mogelijkheden voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen onderzocht.

Stimulans voor lokale woningmarkt

Met de oplevering van de Componistenhof wordt de lokale woningmarkt gestimuleerd: met de verhuizing van de doelgroep ’55-plussers’ naar dit appartementengebouw komen hun huidige woningen in Millingen vrij voor starters en jonge gezinnen, wat bijdraagt aan een dynamische en inclusieve gemeenschap. 

Behoefte invullen

Jacco Floor, projectontwikkelaar Waardwonen: “Het ontwerp van de Componistenhof sluit qua architectuur en oriëntatie op een mooie manier aan bij de al aanwezige appartementengebouwen die al in eerdere fasen van het plangebied zijn gerealiseerd. Uit onderzoek blijkt dat we met de bouw van deze energiezuinige appartementen aansluiten bij een grote behoefte van de inwoners van Millingen.“