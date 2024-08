In drie dagen volledig houten casco achter metselmuren industrieel pand

Een industrieel pand in Haarlem is op basis van CLT (Cross Laminated Timber) gerenoveerd en uitgebreid. Binnen drie dagen werd achter de karakteristieke metselwerken een volledig in kruislaaghout uitgevoerd casco geplaatst. Met de keuze voor biobased materiaal maakte het energielabel een sprong van G naar A+++.

Het bedrijfscomplex aan de rand van het Haarlemse centrum bestaat uit gebouwen die in de periode 1937-1987 zijn gebouwd. Het maakt daarom ook deel uit van het beschermd stadsgezicht. Het gerenoveerde pand betreft een gebouw uit 1937. Het oude zadeldak maakte ruimte voor een moderne kantoorverdieping.

Snelle bouw

Om de nieuwe kantoorvloer en het dak te kunnen dragen, is in drie dagen tijd een nieuwe houten constructie achter de metselmuren geplaatst. De constructie en de nieuwe opbouw is uitgevoerd in kruislaaghout (CLT). Daarbij is gebruikgemaakt van kruislaaghout (spinvormige stalen hulpconstructies) in combinatie met houten kolommen.

Onderscheidend aan CLT

Wat het dit project zo bijzonder maakt, is volgens Hans van Eeden, architect bij her architecten, dat het “is toegepast binnen een bestaande metselwerk schil. Hiervoor is de schil volledig 3D ingemeten zodat het nieuwe casco naadloos past. Aangezien er niks in het werk aan het casco op maat gemaakt moest worden, zijn een bouwsnelheid van slechts drie dagen voor renovatieprojecten wel bijzonder.”

Aan kruislaaghout zijn een aantal onderscheidende circulaire en demontabele eigenschappen toe te kennen. Zo zijn er volgens Hans “geen binnenafwerkingen als aftimmeringen, plinten en binnenkozijnen. Ook zijn er geen balkconstructies dankzij de zogeheten spider. Tot slot heeft CLT geen extra installaties voor koeling en gebruikt het biobased isolatiemateriaal en gevelafwerking.”

De vloer wordt ondersteund zonder balken en liggers. Dit is behaald doordat de vloer als het ware aan de boven de kolommen geplaatste spiders hangt. De vloer vormt daardoor een grote plaat, waardoor er extra ruimte en materiaalbesparing ontstaat. Hans zegt dat de toepassing van CLT en spiders bij zo’n renovatieproject uitzonderlijk is. “Tot nog toe wordt deze technologie in binnen- en buitenland zelden toegepast. Maar ik ben ervan overtuigd dat daar snel verandering in gaat komen.” Hans zegt dat ook bij dit project enige weerstand was. “Daar waar opdrachtgever er in eerste instantie bij voorbaat niet aan wilden, wordt het nu steeds vaker in elk geval serieus overwogen en daarmee ook steeds meer toegepast.”

Uitbreiding kantoorruimte

Endeavor Group heeft de kantoorruimte weten uit te breiden van 300m2 naar 1200m2. Dat hebben ze gedaan door de sheddaken en lichtstraten van een aangrenzend voormalig confectieatelier te vervangen met dakplaten en isolatieglas. Ook hebben zij een binnenplaats gebouwd en betrokken bij het interieur.