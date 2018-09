BENG centraal tijdens webinar 

Iedereen in de gebouwde omgeving weet het inmiddels wel: per 1 januari 2020 vervangen de BENG-eisen de EPC bij het aanvragen van omgevingsvergunningen. Wat is de stand van zaken? Waar gaat het naar toe? Dit en meer wordt uitgelegd tijdens het BENG-webinar, dat RVO.nl op 19 september vanaf 13.30 uur houdt.

De afgelopen twee jaar zijn ervaringen met Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) opgedaan. Voorbeelden van BENG-projecten zijn te vinden op Podium Duurzame Gebouwen.

Ondertussen staat de tijd niet stil. Niet alleen wat betreft de BENG-eisen en de nieuwe methodiek NTA 8800, maar ook ten aanzien van de politiek, vinden er ontwikkelingen plaats rond aardgasvrij en het klimaatakkoord. Ontwerpers en bouwers werken aan het bouwen volgens de voorgenomen BENG eisen. Zij willen graag weten waar ze aan toe zijn, wat er voor ze gaat veranderen, maar de ontwikkelingen lopen nog.

In het webinar van 19 september om 13:30 uur lichten Jacqueline Hooijschuur (RVO.nl), Hans van Eck (RVO.nl) en Arine Sijl van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) toe waar op dit moment aan gewerkt wordt, wat de stand van zaken is, en waar we naar toe gaan.

Het webinar is gratis te zien, maar vooraf registreren is wel noodzakelijk. Kijk hier voor meer info.