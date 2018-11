Overheidsgebouwen BENG vanaf 2019

Als je een omgevingsvergunning aanvraagt voor nieuwe overheidsgebouwen, dan moeten die voldoen aan de eisen van BENG vanaf 1 januari 2019. Dat is een jaar eerder dan andere aanvragen voor een omgevingsvergunning voor nieuwe gebouwen.

De aanvragen voor omgevingsvergunningen voor nieuwe woningen en andere gebouwen moeten namelijk vanaf 1 januari 2020 BENG-proof zijn. Voor overheidsgebouwen geldt in 2019 dat de BENG-eisen gelden voor drie type gebouwen: kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 vierkante meter, bijeenkomstgebouwen en cellengebouwen.

Er zijn in totaal drie eisen om in te vullen binnen de BENG. De maximale energiebehoefte voor verwarming en koeling in kWh per m2 per jaar, de maximale hoeveelheid fossiele brandstof die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen in kWh per m2 per jaar uit nieuw-hernieuwbare bronnen en het aandeel hernieuwbare energie van het totale energieverbruik.

De rekenmethode is gebaseerd op de NEN7120 + C2: 2012/A1: 2017. Voor de berekening komt de software BENG Overheid 2019 beschikbaar. Vanaf 1 januari 2020 wordt de NTA 8800 gebruikt om de BENG-eisen voor alle gebouwen, dus ook de overheidsgebouwen, te berekenen.