Duurzaam Gebouwd lanceert ebook over BENG

Duurzaam Gebouwd lanceert een nieuw gratis ebook over BENG, die je voorbereidt op de aankomende BENG-verplichting voor nieuwbouw.

In het ebook lees je onder andere een terugblik op de geschiedenis van EPC en BENG, laten we Duurzaam Gebouwd-experts aan het woord die aan de ontwikkeling van BENG hebben bijgedragen en laten we je de huidige stand van zaken van BENG zien. Daarnaast tonen we projecten die nu al BENG zijn of verdergaan dan deze ambities.

Helemaal up-to-date

Nadat je de ebook BENG hebt doorgenomen, ben je weer helemaal up-to-date over deze aanstormende regelgeving. Bij Duurzaam Gebouwd geloven we in ‘knowledge is free’. Daarom vraag je de ebook kosteloos aan en ontvang je hem direct in je inbox.

Benieuwd naar de ebooks die we nog meer hebben gepubliceerd? Neem dan een kijkje op deze pagina.