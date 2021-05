Dag van de Constructeur in teken van ‘Duurzame Verbinding’

Het thema ‘Duurzame Verbinding’ is op donderdag 3 juni 2021 de belangrijkste leidraad tijdens de Dag van de Constructeur. VNconstructeurs stelde een interessant programma op, met de Constructeur en het Talent van het Jaar 2020 als keynote sprekers.

Op donderdag 3 juni zal de Dag van de Constructeur online worden georganiseerd, waar jij als deelnemer ook 2 KE/PE-punten voor het Constructeursregister kan behalen. Het aantrekkelijke programma biedt daar een goed fundament voor, zeker na de aftrap van de dan net gekozen, nieuwe voorzitter van VNconstructeurs.

Veilig en betrouwbaar

De (mid)dag zal mede in teken staan van de nieuwe strategie van VNconstructeurs, met de focus op maatschappelijk verantwoorde constructies. Dat laatste wordt uitgewerkt in zaken als veiligheid en betrouwbaarheid, maar ook duurzaamheid en samenwerken komen uitgebreid aan bod.

In dat laatste geval spreken we van ‘duurzame relaties’, waarbij ook het beter organiseren in de keten naar voren zal komen. Verder komt het gebruik van duurzame(re) en nieuwe materialen aan bod, met in dat kielzog ook energiegebruik en circulariteit.

Constructeur van het Jaar

Op 3 juni vindt bovendien de aftrap voor de verkiezing van de Constructeur en het Talent van het Jaar (in november) plaats, met extra aandacht voor de winnaars van 2020, respectievelijk Arjan Habraken en Marijn Bruurs.

Habraken, die deze dag een interessante keynote zal verzorgen, is een constructeur met een indrukwekkend cv. “Duurzaamheid gaat mij aan het hart”, zei hij tijdens de prijsuitreiking in 2020. Dat is ook zichtbaar in zijn werk als partner bij MDLX voor de bouw van duurzame en flexibele houten bouwsystemen. Tevens is hij oprichter van SIDstudio, waar hij innovatieve ontwerpen in constructie nastreeft. “Ik hoop dat mijn werk, een nieuwe manier van werken in constructie en verduurzaming, wordt onderstreept met deze prijs.”

3D-printen

Marijn Bruurs, Talent van het Jaar 2020, werd in een heel korte tijd een van de gezichten van het 3D-printen van betonnen constructies. Een specialisme met toekomst waarbij hij alle facetten bestrijkt. Bruurs werkt samen met veel diverse partijen en profileert zich extern nadrukkelijk als ambassadeur voor innovatieve betonconstructies.

Het winnende duo uit 2020 zal ingaan op zaken als de innovatie van materialen en de verbinding tussen ontwerp en uitvoering. Kortom: op 3 juni wil je er als constructeur of geïnteresseerde zeker bij zijn.

Ga jij met ons mee in gesprek over Duurzame Verbinding samen met 200 gelijkgestemden? Meld je dan aan via de speciale website.