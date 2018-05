Eerste onderwijsinstelling geregistreerd in Madaster

Het Alfa-college in Hoogeveen gaat haar schoolgebouwen grootschalig transformeren; sloop, renovatie en nieuwbouw. Het project, genaamd Volta 2020, wordt gepositioneerd als een voorbeeldproject Circulair Bouwen en is de eerste onderwijsinstelling in Madaster, het kadaster van materialen.

Het bestaande gebouw, met een vloeroppervlakte van 19.750 m2 is als een ‘grondstoffenmijn’ in kaart gebracht. Middels registratie in Madaster krijgen alle materialen een identiteit via een zogenaamd materialenpaspoort. Dit maakt het mogelijk om toekomstig hergebruik hoogwaardig te organiseren.

Online bibliotheek

Madaster is in het leven geroepen om gebruik van herbruikbare materialen te bevorderen en te investeren in slimme ontwerpen om circulariteit te ondersteunen en afval te elimineren. Madaster fungeert als een online bibliotheek waarin materialen en gebouwen worden gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Vanuit Madaster kan iedereen een materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken.

Waardebepaling

“De veelomvattende informatie in een materialenpaspoort helpt gebouweigenaren, ontwerpers en bouwers om nieuwe afwegingen te maken tijdens het ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen”, vertelt Pablo van den Bosch, board member Madaster Foundation. “Ook kunnen financiers op basis van het materialenpaspoort de waarde van de materialen opnemen in de totale waardebepaling van het object.”

Schoolgebouw

Het Alfa-college is de eerste onderwijsinstelling die heeft besloten haar schoolgebouwen in Madaster te registreren. Uitgangspunt is om de opgave in te zetten voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden; een innovatiewerkplaats of living lab in te richten. Een plek voor al doende leren, in en met de praktijk. Waar inspiratie en de toekomst leidend zijn. Studenten van mbo en hbo worden via het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie, kortweg NICE, betrokken bij het hele proces.

Circulair bouwen

"Zo krijgen alle materialen een identiteit via een zogenaamd materialenpaspoort”, zegt Jos Nijhof, manager Facilitair Bedrijf van het Alfa-college. “Dit maakt het mogelijk om het toekomstig hergebruik hoogwaardig te organiseren. Duidelijk is dat onze ambitie van circulair bouwen niet vrijblijvend is. Wij willen als Alfa-college onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, zowel als organisatie als onderwijsinstelling.”