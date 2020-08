Wereldprimeur in Venlo: hergebruik oude atletiekbaan

In Venlo is een versleten kunststofatletiekbaan niet naar Duitsland afgevoerd en verbrand. Het materiaal wordt momenteel gebruikt bij de aanleg van een nieuwe atletiekbaan. Een heuse wereldprimeur.

In het voorjaar van 2019 heeft de Atletiekunie diverse leveranciers en aannemers uitgedaagd om een atletiekbaan volledig te hergebruiken (recyclen). Samen met GCC Sportsurfaces ging de gemeente deze uitdaging aan. Eind juli werd het startschot gegeven voor deze unieke renovatie, waarbij de bestaande outdoor atletiekbaan wordt omgetoverd naar een nieuwe sportvloer met slechts een kleine hoeveelheid aan nieuw geproduceerd materiaal.

De gemeente Venlo wil graag een voorloper zijn in duurzame oplossingen. Zo werd daar eerder al de meest duurzame rotonde van Nederland aangelegd. Deze nieuwe duurzame pilot vindt plaats bij atletiekvereniging Scopias Atletiek in Venlo. Dankzij de ondersteuning en instemming van zowel de gemeente als het verenigingsbestuur is dit de eerste atletiekbaan in Nederland die volledig gerecycled wordt.

Minder CO 2 -uitstoot

Op dit moment worden atletiekbanen, wanneer deze gesloopt worden, afgevoerd en wordt de baan van begin af aan helemaal opnieuw opgebouwd. Het afvoeren van een atletiekbaan is een zeer tijdrovend proces, dat bovendien slecht is voor het milieu. De atletiekbanen worden in Zuid-Duitsland verbrand en het materiaal kan dus niet opnieuw gebruikt worden.

Om het milieu te sparen, wordt de atletiekbaan van Scopias geshredderd, waarbij de kunststof vermalen wordt tot kleine korreltjes. Deze korreltjes worden vervolgens opnieuw gebruikt als onderlaag van de nieuwe baan. De vereniging krijgt letterlijk de oude baan terug met haar oorspronkelijke bestemming. Het hele proces van recyclen zal ongeveer drie weken in beslag nemen.

De voordelen van deze pilot

CO 2 -uitstoot wordt verminderd doordat er geen vrachtwagens naar Duitsland rijden om de oude atletiekbaan af te voeren en daarna te verbranden.

Bronnen

Tekst: persbericht Atletiekunie

Foto: Shutterstock