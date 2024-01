Madaster gevalideerd instrument voor losmaakbaarheid

Madaster is door Dutch Green Building Council (DGBC) officieel erkend als gevalideerd instrument voor het berekenen van losmaakbaarheid in de bouw. Duidelijkheid over de demontagemogelijkheden van gebouwonderdelen maakt het eenvoudiger om hoogwaardig hergebruik toe te passen.

De DGBC ontwikkelde een meetmethodiek voor losmaakbaarheid, gebaseerd op vier factoren: type verbinding, toegankelijkheid, doorkruising en randopsluiting. Per bouwelement wordt gekeken naar deze vier factoren en daar komt één score uit, die gewaardeerd wordt in BREEAM-NL en terugkomt in Het Nieuwe Normaal.

Belang van losmaakbaarheid

Ruben Zonnevijlle, programmamanager circulariteit van DGBC, illustreert het belang: “De methodiek is onder andere in de BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen Nieuwbouw 2020 en Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023 opgenomen. We juichen het toe dat de verschillende raamwerken, tools en certificeringssystemen dezelfde methodieken gebruiken, zo ook op losmaakbaarheid, met Madaster.”

Volgende stap

Voor Madaster betekent de erkenning een cruciale stap om een circulaire bouweconomie te bereiken. Jeroen Broersma, managing director van Madaster Nederland: “Madaster zet hiermee de volgende stap in haar ontwikkeling als de complete tool voor het meten en analyseren van milieu- en circulaire kenmerken van vastgoed.” Voor gebruikers betekent de erkenning dat er een gevalideerde betrouwbaarheid is voor het berekenen van losmaakbaarheid. Het proces vindt geautomatiseerd plaats, door middel van BIM-integratie.