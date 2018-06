Ruim €100 miljoen aan circulaire inkoopkracht in nieuwe Green Deal

Zeker 50 publieke en private bedrijven en organisaties gaan circulair inkopen. Vorige week donderdag 7 juni ondertekenden zij met de Rijksoverheid de Green Deal Circulair Inkopen 2.0 van initiatiefnemers MVO Nederland, NEVI, PIANOo en Rijkswaterstaat. De deelnemers vertegenwoordigen samen ruim 100 miljoen aan inkoopkracht.

In deze Green Deal Circulair Inkopen werken de deelnemers samen aan het versnellen van de circulaire economie door de inzet van het inkoopinstrument. Circulair inkopen betekent dat je afspraken maakt met ketenpartners over het faciliteren van hergebruik van producten, componenten en/of grondstoffen.

Opschalen

“Mede door de vijf opgezette transitieagenda’s afgelopen jaar is er een enorme behoefte aan praktijkervaring over nieuwe businessmodellen en ketensamenwerking”, zegt MVO Nederland-directeur Michel Schuurman. “En uiteindelijk gaat het hierbij om het sluiten van contracten. Met de Green Deal Circulair Inkopen 2.0 bouwen we voort op de ervaringen van de afgelopen vier jaar en willen we middels opschaling van de pilotprojecten een stevige vraag creëren naar circulaire diensten en producten. Door in een Green Deal samen te werken, bundelen we de ervaringen van publieke en private partijen en dat is nodig om snel schaal te bereiken.”

Internationale belangstelling

Roald Lapperre, directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, tekende namens de Rijksoverheid. “Het is niet voor niets dat landen als Frankrijk en Finland naar ons kijken wat betreft de Green Deal Circulair Inkopen. En Vlaanderen heeft nu ook zo’n deal. Dat is natuurlijk niet zo gek. Deze deal leidt tot minder gebruik van grondstoffen en tegelijkertijd werken we aan de doelen van Parijs, want de projecten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Hoe groen wil je je deal hebben?”, aldus Lapperre.

Nieuwe pilots

Naast het opzetten van nieuwe inkoopprojecten, richt men zich in deze nieuwe Green Deal vooral op opschaling van de projecten uit de eerste Green Deal Circulair Inkopen. Waar in de eerste variant al voor ruim €100 miljoen circulair werd ingekocht, is de verwachting dat dit in de nieuwe Green Deal ruimschoots wordt overschreden, mede door het groeiend aantal deelnemers.

Succesvolle voorbeelden uit de eerste Green Deal Circulair Inkopen waren onder andere:

De Green Deal Circulair Inkopen 2.0 staat nog steeds open voor alle publieke en private organisaties die circulair willen inkopen. Kijk hier voor meer informatie en praktijkvoorbeelden.

Foto: Arenda Oomen