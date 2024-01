Deal circulair slopen met 37 partijen

In de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen Noord-Holland Noord worden afspraken gemaakt over het circulair slopen van gebouwen. Circulair oogsten moet volgens de deal de standaard worden: het uit elkaar halen van gebouwen zodat het opnieuw inzetten van de grondstoffen mogelijk wordt.

“Om de regionale samenwerking in het circulair bouwen en slopen te bevorderen zijn we met Circulair Westfriesland een traject gestart”, laat Esther Rommel, gedeputeerde provincie Noord-Holland voor Circulaire Economie weten. “Samen met ketenpartners als bouwpartijen, aannemers, projectontwikkelaars, sloopbedrijven, woningcorporaties en gemeenten onderzochten we hoe materialen uit gebouwen veilig gesteld worden voor toekomstig hergebruik, door het opstellen van oogstvoorschriften.”

Circulaire oogstvoorschriften toepassen

Een groot aantal partijen ondertekenden de deal, waaronder gemeenten Hollands Kroon, Dijk en Waard, Opmeer, Enkhuizen, woningcorporaties Woonwaard, Kennemer Wonen, Welwonen en gemeentelijk woningbedrijf Opmeer. Ook ondertekenden ontwikkelaars Ooms Bouw en Toekomstgroep, zorginstelling GGZ-NHN, en leveranciers als EBS en Afvalzorg. Alle partijen zegden toe om in 2024 ten minste 50% van alle gebouwen die gesloopt worden circulaire oogstvoorschriften toe te passen en binnen twee jaar volledig circulair te slopen.

Stimuleren ketensamenwerkingen

Die voorschriften zijn samen met de deelnemende partijen opgesteld en zorgen voor een groter aanbod van circulaire bouwmaterialen. De deal bevat ook afspraken over het stimuleren van ketensamenwerking tussen partijen en het ontwikkelen en delen van kennis. “De eerste pilots in de regio zijn al van start gegaan”, illustreert wethouder Arthur Helling van gemeente Hoorn. “Ons gemeentehuis is voor de renovatie kon beginnen zo circulair mogelijk gedemonteerd. We kunnen daarmee de versnelling inzetten om bouwmaterialen via sloop weer terug in de bouwketen te krijgen.”

Ondertekenende partijen

De volgende partijen ondertekenden de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen NHN: Gemeenten Hollands Kroon, Dijk en Waard, Hoorn, Opmeer, Enkhuizen, Stede Broec, Medemblik, Heiloo, Bergen en Uitgeest. Woningcorporaties Woonwaard, Kennemer Wonen, Welwonen en gemeentelijk woningbedrijf Opmeer. Ontwikkelaars Ooms Bouw en Toekomstgroep. Zorginstelling GGZ-NHN. Sloopbedrijven GPGroot, CA de Groot, van der Bel, Boy Limmen en Foekens. Specialisten en leveranciers EBS, Luijtgaarden, Afvalzorg, Vic Obdam, Circq en Natural Plastics. Aannemers en ingenieursbureaus Kesselaar & zn, Meijs Ingenieurs en Schadenberg Bouw, Beens Dredging en KUUK. Kennisinstelling Inholland. Branchevereniging van sloopbedrijven VERAS. Initiatiefnemers provincie Noord-Holland en Circulair Westfriesland.