Virtueel bouwen brengt mensen bij elkaar

"Voor Heembouw brengt virtueel bouwen niet alleen informatie samen. Het is een werkwijze die mensen bij elkaar brengt." Dat is te lezen in de digitale publicatie Virtueel bouwen volgens Heembouw, die nu beschikbaar is.

Heembouw gelooft heilig in de voordelen van virtueel bouwen, een wijze om alle informatie van een bouwproject in één digitaal bouwwerk te vertalen. De complexiteit van ruimten, techniek en installaties kunnen zo optimaal op elkaar worden aangesloten, terwijl consequenties van bepaalde keuzes direct inzichtelijk zijn. Dit alles nog voordat de bouw begint. Aanvullend voordeel is dat klanten en andere betrokkenen met een VR-bril door het toekomstig bouwproject kunnen lopen.

De publicatie Virtueel bouwen volgens Heembouw is hier beschikbaar.