Grey Valley Incubator opgezet voor producten voor ouderen

Jonge start-ups met hun producten- en dienstenaanbod gericht op ouderen: dat is de bedoeling van de Grey Valley Incubator in Zoetermeer. Monuta Ontzorgt, Fundis en Bureauvijftig zetten deze incubator op. Ze investeren gezamenlijk om circa 1.000 m2 tot een inspirerende ontmoetings- en werkplek om te toveren.

De incubator heeft als doel ondernemers die bouwen aan producten en diensten voor ouderen te helpen om deze zo snel als mogelijk succesvol in de markt te lanceren. Vanuit Grey Valley wordt continu gezocht naar start-ups die ‘real-life problems’ van ouderen oplossen. Producten en diensten om langer te kunnen thuis wonen is een van die uitdagingen.

Testen in 'living lab'

De start-ups kunnen gebruikmaken van de kennis en ervaring van de initiatiefnemers. Zo kunnen de resultaten en inzichten van onderzoeken die Bureauvijftig verricht onder haar Nationale 50Plus Panel start-ups helpen hun doelgroep te bereiken. Direct een product testen in een ‘living lab’ is mogelijk binnen een van de bedrijven van Fundis die zich richten op kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Een andere mogelijkheid is snel en doelgericht een oplossing bij de doelgroep lanceren via het netwerk van Monuta Ontzorgt.

Inspirerende werkomgeving

Grey Valley brengt jonge ondernemers samen op een deel van de Dutch Tech Campus in Zoetermeer. Op deze campus zijn tal van bedrijven gevestigd op het gebied van slimme technologie, ICT en logistiek. De centrale ligging, goede bereikbaarheid en de faciliteiten die de Dutch Tech Campus al biedt zijn doorslaggevend geweest om Grey Valley binnen deze campus te positioneren. In een inspirerende werkomgeving kunnen ondernemers kennis delen en samenwerken. Hierdoor ontstaan onderlinge synergetische effecten.

Helft van de bevolking is 50+

De Nederlandse samenleving vergrijst. In 2019 is de helft van alle volwassenen 50 jaar of ouder. Voor ondernemers biedt dit volop kansen. Met nieuwe initiatieven en met producten en diensten die inspelen op de maatschappelijke uitdagingen kunnen onderwerpen als eenzaamheid, zorg en langer zelfstandig thuis wonen aangepakt worden. In de huidige markt zijn veel verschillende start-ups actief die deze kansen en uitdagingen aangaan en aanpakken. Grey Valley wil deze start-ups verder faciliteren en inspireren.